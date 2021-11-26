17:16, 26 листопада

Свобода слова Савіка Шустера: "Про що мовчить президент?" Пресконференція Володимира Зеленського, агресія Росії та інші питання – сьогодні о 21:00 на телеканалі "Україна 24"

У п'ятницю, 26 листопада, о 21:00 на телеканалі "Україна 24" — новий випуск шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Гості студії, серед яких будуть відомі політики та журналісти, обговорюватимуть питання, про які сьогодні говорить вся країна.

Наживо 26 листопада обговоримо:

Пресконференція президента: про що не розкаже Володимир Зеленський?

Тиждень після “Вагнергейту”: протести під Офісом президента, ультиматум про звільнення Єрмака, бойкот українським медіа. Що відбувається у владі?

День народження Єрмака: “За чий рахунок цей банкет?”

Війна з Росією – загроза, що насувається?

Гості студії:

Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);

Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021);

Ігор Смешко, голова СБУ (2003–2005), голова партії “Сила і Честь”;

Ірина Геращенко, співголова фракції “Європейська Солідарність”;

Андрій Ілларіонов, старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США), радник президента Росії з економіки (2000–2005);

Святослав Піскун, генеральний прокурор України (2002–2003; 2004–2005; 2007);

Сергій Кривонос, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗС України (2016–2019), генерал Збройних сил України.

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Вони говорять, а вирішує народ.

Трансляція: