Свобода слова Савіка Шустера: "Про що мовчить президент?"
Пресконференція Володимира Зеленського, агресія Росії та інші питання – сьогодні о 21:00 на телеканалі "Україна 24"
У п'ятницю, 26 листопада, о 21:00 на телеканалі "Україна 24" — новий випуск шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Гості студії, серед яких будуть відомі політики та журналісти, обговорюватимуть питання, про які сьогодні говорить вся країна.
Наживо 26 листопада обговоримо:
- Пресконференція президента: про що не розкаже Володимир Зеленський?
- Тиждень після “Вагнергейту”: протести під Офісом президента, ультиматум про звільнення Єрмака, бойкот українським медіа. Що відбувається у владі?
- День народження Єрмака: “За чий рахунок цей банкет?”
- Війна з Росією – загроза, що насувається?
Гості студії:
- Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
- Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);
- Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019 – 7 жовтня 2021);
- Ігор Смешко, голова СБУ (2003–2005), голова партії “Сила і Честь”;
- Ірина Геращенко, співголова фракції “Європейська Солідарність”;
- Андрій Ілларіонов, старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США), радник президента Росії з економіки (2000–2005);
- Святослав Піскун, генеральний прокурор України (2002–2003; 2004–2005; 2007);
- Сергій Кривонос, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗС України (2016–2019), генерал Збройних сил України.
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Вони говорять, а вирішує народ.
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