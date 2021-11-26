17:16, 26 листопада

Зеленський розповів, чи розпустить Верховну Раду Також президент пояснив, чи є у парламенті більшість

Президент України Володимир Зеленський не має наміру розпускати Верховну Раду.

Про це він заявив під час своєї прес-конференції, яку транслював телеканал "Україна 24". На відповідне питання журналістки президент відповів "ні".

"Я не буду розпускати парламент, поки нічого не змінюється. Тут у мене дуже проста стратегія. У мене є обов'язки, я повинен думати про стабільну ситуацію в Україні... Розпускати, якщо депутати голосують - я навіть не розумію, який сенс?" - сказав він.

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На запитання, чи є в парламенті більшість, або рішення ухвалює неформальна коаліція, глава держави відповів:

"По різних законах по-різному - є закони, на які впливають фінансові групи, наприклад щодо акцизів чи збільшення тієї чи іншої ренти. Вони дуже впливають на багатьох людей різними способами.В таких випадках є непорозуміння з деякими депутатами. Це є правда, і нормально. А в багатьох питаннях в нас є і 280, і 300 голосів. Мені здається, що це робоча ситуація".

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону також розповів, що не зустрічається з жодною фракцією, крім "Слуги народу".

"Я не зустрічаюся з жодною фракцією, крім представників "Слуги народу". Я зустрічаюся з лідером нашої фракції Давидом Арахамією, зустрічався з тодішнім керівником партії Олександром Корнієнком, а також з головами деяких комітетів та певними міністрами. Раз на тиждень ми обговорюємо питання, які йдуть на розгляд Ради. Ми показуємо список із обіцянками партії та програму Кабміну і тоді підбиваємо підсумки", - сказав Зеленський.

Також Зеленський розповів про своє негативне ставлення до екскерівника ГУР Василя Бурби та його заяв щодо зриву операції щодо "вагнерівців".