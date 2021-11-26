16:42, 26 листопада

Такого високого "градуса" ще не було: Влащенко про пресконференцію Зеленського Тележурналістка вважає, що представники влади не можуть "вішати ярлики" на ЗМІ, в яких зазначено, що "це - пропагандист"

В Україні сьогодні проходить пресконференція президента України Володимира Зеленського. Враженням про дискусію з главою держави поділилася на телеканалі "Україна 24" у програмі "Сьогодні День" журналістка і телеведуча Наталія Влащенко.

"Я не перший рік у політичній журналістиці, але я такого високого "градуса" не пам’ятаю на жодній пресконференції. Щодо наших колег журналістів, то мені здається, що це неправильно, коли президент каже, що такі-то канали - це не про свободу слова, а представники Офісу президента кажуть, що це пропагандистські канали. Сам факт таких публічних висловлювань - це є тиск на свободу слова, і тому, мені здається, що з цим потрібно бути дуже обережним", - сказала Влащенко.

Нагадаємо, про пресконференцію з Володимиром Зеленським також поділився враженням журналіст Савік Шустер.

"Я і президент - ми з різних сфер. Я в журналістці понад 30 років, а він ніколи в ній не працював. Що я з ним можу обговорювати? Так вважає нинішній президент України. Для цього ми, журналісти існуємо, щоб цю думку дати та потім її перевірити, от і все", - сказав він.

До цього Савік Шустер поставив Володимиру Зеленському питання, пов'язане зі звільненням Василя Бурби, який до серпня 2020 року очолював Головне управління розвідки України, і при якому готувалася спецоперація із захоплення російських бойовиків приватної військової кампанії "Вагнер".

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Зеленський заявив, що Бурба не надавав інформації про операцію щодо "вагнерівців":

"Я попросив щотижневі доповіді розвідки. Він був один із них. Завжди розвідки збиралися, я як головнокомандувач отримував інформацію, потім голова комітету розвідки аналізував це, і ми робили висновки, разом. Про ту інформацію, про яку ми говоримо, ніхто ніколи не доповідав. Ніколи про це не йшлося. Була інформація, що є "вагнерівці", готуються різні речі, вони бандити й так далі. Були спільні речі. Але коли сідали всі розвідники, цієї інформації не було".