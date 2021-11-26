16:40, 26 листопада

"Що я з ним можу обговорювати?": Шустер про пресконференцію Зеленського Телеведучий зазначив, що він і президент - "з різних сфер"

Телеведучий Савік Шустер в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" поділився враженнями про пресконференцію президента Володимира Зеленського.

"Я і президент - ми з різних абсолютно сфер. Я в журналістці понад 30 років, а він ніколи в ній не працював. Що я з ним можу обговорювати? Так вважає нинішній президент України. Для цього ми, журналісти, існуємо, щоб цю точку зору дати й потім її перевірити, от і все", - сказав він.

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На запитання, чи задовольнила його відповідь Зеленського на пресконференції, Шустер відповів:

"Це історія скаже, не я".

Нагадаємо, що на пресконференції президента України Володимира Зеленського телеведучий Савік Шустер поставив запитання щодо зриву спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнер".

"Мені подобається, що ви говорите "нібито". Тобто в принципі стверджуєте, але говорите "нібито", значить, припускаєте. Оскільки я сказав, що сьогодні буде дуже відверта розмова, я без припущень відповідатиму на ваші нібито запитання. Почнемо з того, що ви повинні розуміти моє ставлення до пана Бурби. Я дуже пряма і відкрита людина, і розмовляв з цією людиною теж відкрито і прямо. Раніше я сказав, що це не наша робота, ми втягнуті в операцію іншої держави. То була моя офіційна відповідь", - сказав президент.

Раніше журналістка й телеведуча Наталія Влащенко поділилася враженнями від дискусії з президентом Володимиром Зеленським.