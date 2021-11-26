14:45, 26 листопада

Зустрічаюся тільки зі "Слугою народу": Зеленський про тиск на депутатів Президент України розповів, як і з ким відбувається комунікація щодо важливих для країни законів

На запитання журналістки Наташі Влащенко про те, що Офіс президента тисне на керівників депутатських груп фракцій і вказує їм, як потрібно голосувати в Раді, відповів президент України Володимир Зеленський під час свого пресмарафону.

"Я не зустрічаюся з жодною фракцією, крім представників "Слуги народу". Я зустрічаюся з лідером нашої фракції Давидом Арахамією, зустрічався з тодішнім керівником партії Олександром Корнієнком, а також з головами деяких комітетів та певними міністрами. Раз на тиждень ми обговорюємо питання, які йдуть на розгляд Ради. Ми показуємо список із обіцянками партії та програму Кабміну і тоді підбиваємо підсумки", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що востаннє така зустріч відбулася з питань бюджету, оскільки Рада подала тисячі поправок, через що ухвалення затягується.

"Є закон, його підтримують чи не підтримують. Якщо закон ініціювала фракція "Слуга народу", значить його не підтримують. Але іноді це складно, адже тиснуть на батьків депутатів із фракції "Слуга народу". Тоді також є питання до деяких депутатів з інших" фракцій", - додав президент.

Раніше Володимир Зеленський розповів про своє негативне ставлення до екскерівника ГУР Василя Бурби, який розкрив правду в питанні зриву операції з "вагнерівцями".

Бурба та інші говорять те, що вони не мають права поширювати. Я вважаю, що це порушення законодавства — поширення секретної інформації. Я вважаю, що це була операція під назвою "Бурба", яка, слава богу, закінчилася. Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів звільнити його, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент. Ви знали про це? Коли розганяли Майдан, він у цій операції керував транспортом, коли був на службі в СБУ. Його вирішив залишити Петро Олексійович. Він його поставив керівником розвідки, хоч він не розвідник, він СБУшник.

Потім була історія, що паралельно у резиденції, де тимчасово мешкаю я, проживав пан Бурба. Відремонтував її за 11 млн. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бессарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом, він отримував ту чи іншу інформацію та заробляв на цьому гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував, не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Усі розвідники та великі бізнесмени про це знали. Може, чутки, а може, й ні", - сказав він.