12:37, 26 листопада

Це була операція "Бурба" — Зеленський висловився про "Вагнергейт" Президент України розповів, чому негативно ставиться до Василя Бурби

На запитання журналіста Савіка Шустера про спецоперацію щодо "вагнерівців" відповів президент України Володимир Зеленський під час свого пресмарафону.

"Мені подобається, що ви говорите "нібито". Тобто в принципі стверджуєте, але говорите "нібито", значить, припускаєте. Оскільки я сказав, що сьогодні буде дуже відверта розмова, я без припущень відповідатимуть на ваші нібито питання. Почнемо з того, що ви повинні розуміти моє ставлення до пана Бурби. Я дуже пряма і відкрита людина, і розмовляв з цією людиною теж відкрито і прямо. Раніше я сказав, що це не наша робота, ми втягнуті в операцію іншої держави. То була моя офіційна відповідь. Моє ставлення до Бурби, щоб ви зрозуміли, що відбувалося, і хто якісь рішення приймав. Ніхто не може нічого акцептувати без рішення головнокомандувача або у вертикалі, якщо це ГУР, це міністр оборони країни. В нас відбувається саме так. Є багато оперативної роботи, але акцептується початок, коли це робить президент чи міністр оборони", - сказав він.

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Зеленський розповів, що хотів звільнити Бурбу, коли став президентом.

"Бурба та інші говорять те, що вони не мають права поширювати. Я вважаю, що це порушення законодавства — поширення секретної інформації. Я вважаю, що це була операція під назвою "Бурба", яка, слава богу, закінчилася. Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів звільнити його, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент. Ви знали про це? Коли розганяли Майдан, він у цій операції керував транспортом, коли був на службі в СБУ. Його вирішив залишити Петро Олексійович. Він його поставив керівником розвідки, хоч він не розвідник, він СБУшник", — сказав він.

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Зеленський заявив, що Бурба не надавав інформації про операцію щодо "вагнерівців".

"Я попросив щотижневі доповіді розвідки. Він був один із них. Завжди розвідки збиралися, я як головнокомандувач отримував інформацію, потім голова комітету розвідки аналізував це, і ми робили висновки, разом. Про ту інформацію, про яку ми говоримо, ніхто ніколи не доповідав. Ніколи про це не йшлося. Була інформація, що є "вагнерівці", готуються різні речі, вони бандити й так далі. Були спільні речі. Але коли сідали всі розвідники, цієї інформації не було. Наступний крок. Пан Бурба вирішив зберегти своє місце, знаючи, що хочу його звільнення. Тоді Бурба приніс якусь інформацію ще до ковіду, що є формула ковіду та формула вакцини. Є папери, ми можемо навіть передати їх вам. Він запропонував передати цю інформацію Росії чи Китаю, запустити, як кажуть розвідники, "торпеду". Звичайно, передав я медикам ці формули, а вони мені сказали, що це нуль. Ви розумієте, що це просто авантюрист та аферист. Я не хотів говорити про нього таких слів", — сказав він.

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За словами Зеленського, Бурба почав робити кроки, щоб уникнути свого звільнення, і зокрема, розповів про підготовку операції з "вагнерівцями".

"У мене було одне питання, і я його прямо поставив. Турецькі авіалінії. Ердоган повинен знати? Ні. Зрозумів. У мене відчуття, що нас втягують. Я кажу, хочу знати: літак, який вилітає з Мінська, — там будуть звичайні люди. Там будуть громадяни Туреччини й не тільки... А коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні — а якщо бойовики захоплять цей літак, може бути таке? Він каже, може. А може, що в результаті загинуть люди? Ще краще, ми звинуватимо в цьому інших. Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально опрацьовані речі та якщо не постраждають люди. Він хоче втягнути Україну у величезний скандал з Ердоганом, Ердоган би ніколи нам цього не пробачив. Я з ним обговорюю такі речі за закритими дверима... Я б ніколи не в'їхав у цю стіну. Тому я й кажу, що ми не проводили. цю операцію, нас втягнули... І коли він зрозумів, що його ідеї були хлопнуті та розколоті, він вирішив злити цю інформацію. А вдруге я не хотів зустрічатися з цією людиною. Усі мої розпорядження письмові. Що міг прийняти Єрмак щодо операції? Він не має таких повноважень. Міністр оборони та президент, все. Мені просто набридла ця історія. Я таких людей позбавляюся роками, а всі їх захищають", — сказав він.

Зеленський додав, що йому соромно за цей епізод у житті української розвідки.

Раніше екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, в людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг і мало б слідство за рік відповісти - у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.

Ексголова СБУ Ігор Смешко заявив, що провал спецоперації з затримання бойовиків російської ПВК "Вагнер" - удар по національній безпеці та обороні України.

Нагадаємо, 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33 іноземних громадян, які перебували у приватній військовій компанії "Вагнер". Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі. Проте за даними ЗМІ, операція зірвалася після того, як силовики доповіли про операцію Офісу президента. Операцію було перенесено після зустрічі розвідників з політичним керівництвом, "вагнерівців" заарештували в Білорусі. Україна просила про їх видачу, оскільки бойовики могли бути причетні до бойових дій на Донбасі. Проте білоруська влада видала "вагнерівців" Росії.