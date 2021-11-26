11:20, 26 листопада

Війна з неугодними журналістами: нардеп розповіла, що не так з брифінгом Зеленського "Сьогодні гострих питань до Володимира Зеленського дуже багато у суспільства"

Нова пресконференція Володимира Зеленського - зміна інформаційної політики Офісу президента, але не в бік свободи слова та демократії, а навпаки. Про це сказала в ефірі програми "Ранок чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка Людмила Буймістер.

Зокрема вона розкритикувала ОП за вибірковий відбір журналістів, які зможуть потрапити на брифінг очільника України.

"Коли ОП сам починає відбирати тих журналістів, яким можна прийти, а потім з якихось незрозумілих причин каже, що ви нам не подобаєтесь, ми вас не запрошуємо – це виглядає як відкрита війна з неугодними журналістами. Тому що вони (журналісти, - ред.) будуть ставити гострі запитання президенту. Це спроба відсіяти пул журналістський і таким чином контролювати контент, який публікуватиметься після пресконференції. Насправді сьогодні гострих питань до Володимира Зеленського дуже багато у суспільства", - зазначила вона.

Також Буймістер розповіла, яке б запитання вона сама поставила Володимиру Зеленському:

"Я б запитала, чи прокинувся інстинкт самозбереження у влади, чи збирається президент робити кадрові зміни в ОП? Тому що наша країна вже говорить про злив спецоперації з "вагнерівцями". Коли міжнародні інституції, наші міжнародні партнери визнають злочини ПВК "Вагнер", і на тлі всього цього президент летить вертольотами ДСНС на день народження до Єрмака - ляпас усьому українському суспільству".

Нагадаємо, напередодні пресслужба Офісу президента повідомила, що 26 листопада президент України Володимир Зеленський проведе пресмарафон з нагоди екватора своєї каденції.

На розмову з президентом допустять лише 30 журналістів із провідних українських та міжнародних ЗМІ. Кожен представник медіа зможе поставити Зеленському лише одне запитання, що випливає з назви марафону – "30 запитань президенту України".

Раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Семінський в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про воєнний стан в Україні через військову агресію РФ.

"Так, такі розмови є, це обговорюється... Олександр Корнієнко (перший віцеспікер парламенту – ред.) говорив про введення воєнного стану виключно при повномасштабному вторгненні Російської Федерації на територію України за лінію розмежування в наш бік... Ми всі сподіваємося, що цього не станеться, але нам треба не панікувати, діяти з тверезою головою, і бути готовими до того, що це може реально статися. Якщо таке станеться, ми як держава повинні боротися до кінця... Я ще раз хочу зазначити, воєнний стан буде вводитися виключно в разі повномасштабного вторгнення", - сказав нардеп.