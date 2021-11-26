11:05, 26 листопада

Фейк, запущений Банковою, — нардеп про введення воєнного стану в Україні Михайло Цимбалюк розповів, чи проголосує парламент за воєнний стан

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запровадження воєнного стану в Україні через загрозу російського вторгнення - фейк. Цю заяву прокоментував у програмі "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" перший заступник голови комітету з питань соціальної політики, нардеп Михайло Цимбалюк.

"На сьогодні немає такої необхідності, немає жодних юридичних та інших підстав для запровадження будь-якого — надзвичайного і тим більше воєнного стану. Такі ситуації ми голосувати не будемо. Я впевнений, що цей фейк був запущений Банковою, щоб подивитися, як відреагує суспільство. Суспільство не готове це сприйняти, тому Банкова увімкнула задню", — сказав він.

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Також нардеп розповів, які питання поставив би президенту Володимиру Зеленському на його пресконференції.

"Люди пам'ятають торішнє звернення до парламенту. Чому у нас немає рекордних закачок газу до сховищ? Хто провалив запаси вугілля? Те, що сьогодні йдуть судна і везуть вугілля, це не заслуга влади й не державне вугілля, а приватних структур. Чому не зменшилася плата за комунальні послуги, як рік тому обіцяв президент з бігової доріжки? Чому не підвищується пенсія? Хто провалив вакцинацію? Це головні питання, які ставлять люди. І, нарешті, коли буде мир в Україні, як обіцяв президент Зеленський?" — сказав він.

Раніше перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що у разі військової агресії з боку Росії, оперативно буде скликана Верховна Рада для введення військового або надзвичайного стану.

"У Верховної Ради може бути тільки один план, якщо є завдання ввести воєнний або надзвичайний стан - провести відповідні голосування ВР повинна впродовж декількох годин", — розповів Корнієнко.