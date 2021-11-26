00:09, 26 листопада

"Звідки мандат?": між нардепами сталася перепалка під час обговорення своїх рейтингів Железняк і Бужанський вирішили помірятися рейтингами та перейшли на підвищений тон

Під час ефіру на телеканалі "Україна 24" в програмі "Народ проти" представники партій "Голос" Ярослав Железняк та Кіра Рудик і "Слуги народу" Максим Бужанський емоційно обговорили свої рейтинги.

Дискусії передувало нагадування Железняком поїздки членів партії "Голос" до США, щоб зустрітися американськими партнерами.

Бужанський:

- Невеличке дуже запитання. Шановний Ярославе, рейтинг партії "Голос" - до 2%. Ви з Кірою хоча і краща, але всього лише половина "Голосу". Скажи, будь ласка, від чиєї особи ви вели переговори в Америці, хто вам дав мандат, кого ви представляли?

Железняк:

- Я представляв парламентську фракцію, яка представлена в українському парламенті, яка, якщо я не помиляюся, ухвалює більше законів, ніж "Слуга народу". Звичайно, я хотів би, якщо ти хочеш про фракцію поговорити, розповісти, як там існує група Коломойського, Павлюка, Богдана, вже ми бачимо і групу Разумкова...

Бужанський:

- Я запитав - на переговорах у США ти представляв точку зору половини фракції?

Железняк:

- Я представляв ліберальну партію, яка представлена в українському парламенті, і яка забезпечила на 20 депутатів більше результатів, ніж фракція, яка... Скільки там? 254 було депутати?..

Бужанський:

- Звідки мандат?

Рудик:

- Український народ, Максе, український народ нам дав мандат.

Бужанський:

- 1% українського народу? Це мало, Кіро. Це мало. Це дуже мало, Ярославе (повертається до Железняка - ред.), для того, щоб говорити від імені 1% українського народу, не запитавши решту 99%.

Железняк:

- Максиме, я б зараз перед зимою і зальотом з "Вагнергейтом" точно не радив би тобі мірятися рейтингами. Боюся, що потім можна буде порівнювати різні цифри, але вони будуть близькі нулю.

Нагадаємо, Ярослав Железняк в ефірі телеканалу "Україна 24" раніше повідомив про поїздку разом з Кірою Рудик і Максимом Нефьодовим до США для зустрічі з американськими партерами України. Він повідомив, що в ході зустрічі з боку США прозвучала критика щодо закону про олігархів.

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Також раніше Кіра Рудик повідомила про те, що американські партнери України стурбовані діями української влади щодо ситуації з Росією.

"Звичайно, при необхідності можна вводити воєнний стан, але поки цієї необхідності не видно. Я нагадаю, що у нас восьмий рік триває війна з Росією, і наше завдання бути готовими до будь-яких дій Путіна, тому що вони можуть бути абсолютно непередбачувані. Я два тижні тому повернулася зі Сполучених Штатів, я спілкувалася з нашими міжнародними партнерами. Їх найбільше турбує, як і турбує кожного українця зараз, це відсутність прозорої комунікації, щоб президент як головнокомандувач вийшов і пояснив людям, що відбувається, чому представники його команди мусують цю тему, це перше. Друге, це відсутність стратегії, яким чином можна протидіяти можливому нападу. Я вірю в наших військових, я вірю в те, що вони захистять, але я не вірю владі, в те, що у неї є план", — сказала Рудик.