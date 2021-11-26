00:03, 26 листопада

Слідство щодо Майдану: Луценко висловив попередження Януковичу Ексгенеральний прокурор розповів, чого досягло слідство у справі щодо Євромайдану

Чого вдалося і не вдалося досягти у слідстві по Майдану, розповів в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Суспільство цікавлять як організатори, замовники, так і виконавці злочинів проти мирних демонстрантів на Майдані. У зв'язку з цим я як генпрокурор з 2016 року — а до мене після Майдану було три генпрокурори — продовжував це розслідувати. Я розумію, що це головний виклик мого життя як людини, яка була і на першому Майдані, яка 2,5 роки була у в'язниці з політичних мотивів, і яка з першого дня була на другому Майдані. Нам вдалося зібрати матеріали та довести державну зраду президента Януковича. У мене в руках документ, про який часто забувають. Янукович звертається до Путіна з проханням запровадити війська РФ на територію України. Ось чого не допустив Майдан. (Читає заяву Януковича — ред.) "Події на Майдані, незаконне захоплення влади у Києві призвели до того, що Україна опинилася на порозі громадянської війни. У країні панують хаос та анархія". Це при тому, що жодної вітрини в Києві не було розбито. "Життя, безпека та права людей під загрозою". Жодного тяжкого злочину у Києві не зафіксовано правоохоронними органами під час Майдану. "Під впливом західних країн здійснюється відкритий терор і насильство" тощо. "У зв'язку з цим звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використовувати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України". Майдан не допустив знищення незалежності нашої країни та перетворення її на те, що коїться у Донецьку та Луганську, а тепер уже й у Мінську", — розповів він.

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Луценко нагадав, що завдяки роботі Генпрокуратури та голосуванню Верховної Ради суд над Януковичем відбувся.

"Так ось на підставі цього та інших доказів український суд усіма трьома інстанціями засудив Януковича за скоєння державної зради. І якщо він надумає сюди приїхати, я перепрошую, скажу як ексзек ексзеку: воно сцикливе і до Києва не приїде. Але якщо приїде, сяде на 13 років. Тому це було велике досягнення, що ми визнали президента винним у державній зраді. Це урок не лише Януковичу, а всім майбутнім керівникам країни, які підуть цим шляхом. Друге. Чи відповіли за насильство на Майдані замовники та організатори? Усі роки з 2014-го ми збирали матеріали, і на момент моєї відставки всі матеріали включно з експертизою, без якої жоден матеріал не піде до суду, було зібрано. Але парламент разів 6 чи 8 не давав дозволу на заочне засудження. Засудити Януковича, Захарченка, Якименка та інших діячів, які переховуються в Росії та Криму, було неможливо. Тому парламент набрався політичної волі та проголосував за можливість проведення заочного засудження", — сказав він.

Раніше екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов поділився спогадами про драматичні події Євромайдану.

Нагадаємо, Євромайдан - національно-патріотичні протестні акції в Україні, передусім проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України.

Протести розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету міністрів України щодо призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом та значно поширилися після силового розгону демонстрації у Києві вночі 30 листопада. Протести, які з кінця 2013 року проходили у формі мітингів, демонстрацій, студентських страйків та силова протидія протестам з боку влади призвели до відкритого силового протистояння, яке надалі переросло в Революцію Гідності.