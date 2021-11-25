22:34, 25 листопада

Агресія Росії: Рудик вважає, що президент має виступити перед народом Воєнний стан в Україні на цю мить вводити не потрібно, вважає нардеп

Ескалація військових Російської Федерації поруч з кордонами України не означає на цю мить, що пора вводити в країні воєнний стан. Однак від президента України чекають звернення, в якому він як головнокомандувач пояснить, що відбувається. Про це повідомила в програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"Що таке воєнний стан і коли його вводять? Його вводять, коли є повномасштабний наступ. Зараз дійсно є загроза від Росії, але є також дуже чітке питання, що робить наша влада для того, щоб цьому запобігти. Мене турбують дві речі. Перше - це суперечливі комунікації, тому що вони дуже лякають людей і не вирішують ситуацію. Друге - ми не бачимо, щоб влада сама серйозно сприймала ситуацію і готувалася до неї. Наприклад, виконувала державне оборонне замовлення - закупівлі зброї та техніки для нашої армії. Ми не бачимо, щоб влада готувала певні плани, збирала голів фракцій для того, щоб поговорити, які повинні бути дії, спілкувалася з нашими міжнародними партнерами. Цього всього ми поки не бачимо. Влада дуже запізно реагує на будь-які зміни", - зазначила політик.

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Вона також нагадала, що до агресивних дій Росії потрібно бути готовими. Також вона повідомила, що американські партнери України стурбовані діями української влади щодо ситуації з Росією.

"Тому перше питання. Звичайно, при необхідності можна вводити воєнний стан, але поки цієї необхідності не видно. Я нагадаю, що у нас восьмий рік йде війна з Росією, і наше завдання бути готовими до будь-яких дій Путіна, тому що вони можуть бути абсолютно непередбачувані. Я два тижні тому повернулася зі Сполучених Штатів, я спілкувалася з нашими міжнародними партнерами. Їх найбільше турбує, як і турбує кожного українця зараз, це відсутність прозорої комунікації, щоб президент як головнокомандувач вийшов і пояснив людям, що відбувається, чому представники його команди мусують цю тему, це перше. Друге, це відсутність стратегії, яким чином можна протидіяти можливому нападу. Я вірю в наших військових, я вірю в те, що вони захистять, але я не вірю владі, в те, що у неї є план", — сказала Рудик.

Зазначимо, що раніше голова фракції "Голос" Ярослав Железняк також прокоментував ситуацію стосовно оперативного введення в країні воєнного стану. Він підкреслив, що його фракція, як і частина нардепів інших політсил, голосувати за таке рішення не будуть, якщо воно буде прийматися в Раді без достатніх пояснень, для чого це робиться. Також Железняк повідомив, в яких випадках введення воєнного стану необхідне.

"Якщо ми говоримо про конкретні події, це може бути вже відкрита агресія країни-агресора щодо України... Ще раз, у сліпу фракція "Голос" за будь-яке таке рішення не голосуватиме, і я впевнений, що багато представників так званої коаліції теж не голосуватимуть", - сказав політик.

Раніше перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що у разі військової агресії з боку Росії, оперативно буде скликана Верховна Рада для введення військового або надзвичайного стану.

"У Верховної Ради може бути тільки один план, якщо є завдання ввести воєнний або надзвичайний стан - зробити відповідні голосування ВР повинна впродовж декількох годин", — розповів Корнієнко.