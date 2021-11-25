22:32, 25 листопада

Бужанський розповів, чому "слуги народу" не прийшли на ефір Шустера щодо "Вагнергейту" Народний депутат пояснив відсутність представників правлячої партії у гучній програмі

Про те, чому нардепи від "Слуги народу" не прийшли на ефір програми "Свобода слова Шустера" на телеканалі "Україна 24", розповів у програмі "Народ проти" народний депутат цієї фракції Максим Бужанський.

"Я десь чув, що в п'ятницю не зійшлися між собою в поглядах фракція "Слуга народу" та студія Савіка Шустера через те, хто з "Слуги народу" має бути присутнім на ефірі. Тому цього не сталося. Не тому, що ніхто не прийшов. Не погодили — і не прийшли, так буває", — сказав він.

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Нагадаємо, жоден представник партії влади не прийшов в ефір ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24", присвячений "Вагнергейту". У цьому ефірі ексглава Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".

29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33 іноземних громадян, які перебували у приватній військовій компанії "Вагнер". Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків "Вагнера", для чого виманили їх до Білорусі. Проте за даними ЗМІ, операція зірвалася після того, як силовики доповіли про операцію Офісу президента. Операцію було перенесено після зустрічі розвідників з політичним керівництвом, "вагнерівців" заарештували в Білорусі. Україна просила про їх видачу, оскільки бойовики могли бути причетні до бойових дій на Донбасі. Проте білоруська влада видала "вагнерівців" Росії.