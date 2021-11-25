21:13, 25 листопада

Гройсман висловився про скандал з Єрмаком: "Влада сказала неправду" Експрем'єр заявив, що за перевищення повноважень можлива кримінальна відповідальність

Розслідування журналістів про святкування ювілею глави Офісу президента Андрія Єрмака прокоментував у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"По-перше, треба подякувати журналістам за те, що вони роблять свою непросту, але необхідну роботу. Якщо ми хочемо, щоб Україна була демократичною, європейською країною, все має бути відкрито. Потрібно показувати ті сторони життя, які влада приховує від суспільства. Я можу сказати, що мій уряд, і я, підписували угоди з французькою стороною про купівлю 54 гелікоптерів для Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної поліції та Прикордонної служби. Ми мали ідею створити санітарну авіацію, щоб мати можливість швидко надавати допомогу людям. Коли я підписував ці угоди, я не думав, що буде спецмісія з порятунку мешканців державної резиденції у Гуті. Я вважаю, що влада має сказати, що сталося, хто там у них літав і з якою метою", — сказав він.

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Гройсман вважає пояснення Єрмака недостатнім.

"Мені недостатньо почутого, тому що ми бачимо досить серйозне розслідування, з якого можна зробити висновок, що влада сказала неправду. Має бути абсолютно відкрита комунікація, де вони скажуть... Тобто є розслідування, далі є відверта інформація, а далі повинні бути наслідки. І відповідно до того, зійдеться інформація чи ні, потрібно буде розуміти, наскільки глибокими мають бути наслідки. Такі історії взагалі підривають довіру до влади. Спочатку одне, потім інше щось приховують..." — зазначив він.

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Експрем'єр не відкидає кримінальної відповідальності за цю ситуацію.

"Не лише суспільство, а й правоохоронна система визначить, це було зловживання чи ні. Якщо було зловживання, вони мають нести за це кримінальну відповідальність. Історія абсолютно поганюча", — підкреслив він.

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Нагадаємо, у розслідуванні видання "Українська правда" йдеться, що президент Володимир Зеленський та його Офіс святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі, а для доправки людей до резиденції в Карпатах використали гелікоптери ДСНС.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заперечує окремі факти, викладені у розслідуванні, проте не пояснює, де він перебував у свій день народження, у неділю 21 листопада.

"Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лише у понеділок заїхав до батьків. У вівторок виділив одну годину, щоб отримати привітання від колег в Офісі президента.

У п'ятницю президент працював на Банковій. Згодом він відбув до резиденції у Гуті. Вже в неділю президент у Києві брав участь у відповідних заходах, присвячених роковинам початку Революції Гідності. А у понеділок перебував на робочому місці", — написав він на своїй сторінці у Facebook.