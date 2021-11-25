17:53, 25 листопада

Воєнний стан в Україні: Железняк пояснив, коли потрібно голосувати за введення За важливі рішення, сенс яких влада не пояснює, голосувати не треба, вважає нардеп

Ескалація російських збройних сил на кордоні з Україною стала приводом для обговорення серед політиків можливості введення воєнного стану. Коли такий стан можуть ухвалити, прокоментував у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Перше. Чи існує загроза російської агресії? Так, існує всі 8 років, які Україна перебуває у війні. Зараз я можу підтвердити, що наші міжнародні партнери, особливо американці, говорять про те, що дуже дивна активність на кордоні, особливо розвідки країни-агресора. Ми з головою партії "Голос" Кірою Рудик кілька тижнів тому були у Вашингтоні, на кожній зустрічі це питання підіймалося. І я не розумію, якими логічними діями керувалися (представники влади, - ред.), коли говорили, що американські засоби масової інформації поширюють фейки. Вони повинні були, навпаки, підтверджувати цю інформацію, їздити до європейських партнерів й обговорювати високий ступінь агресії. Тому це перша помилка влади", - сказав нардеп.

Читайте також: Загроза нападу Росії: Гордон заспокоїв українців

Він зазначив, що не потрібно голосувати за воєнний стан, якщо його введення не підкріплено поясненнями.

"На жаль, ми чуємо зараз багато чуток - чи буде, чи не буде введено воєнний стан. Більш того, ці дискусії йдуть також через те, що 1 грудня буде звернення президента до України. Я не вважаю за потрібне голосувати будь-які такі важливі рішення без пояснень. Цих пояснень я запросив як голова фракції парламенту для того, щоб була проведена зустріч хоча б голів фракцій зі спікером, першим віцеспікером, представниками оборонних відомств і розвідки, можливо, і пана президента, щоб було пояснення. Що ми бачимо від влади як реакцію - вони перестали навіть на телеканали ходити, щоб хоч щось пояснювати", - сказав Железняк.

Нардеп повідомив, в якому випадку його фракція голосуватиме за рішення про введення воєнного стану.

"Коли ми зрозуміємо, що це не є політичною грою для того, щоб боротися з політичними опонентами, а дійсно є така необхідність", - сказав він.

Також Железняк повідомив, в яких випадках введення воєнного стану необхідне.

"Якщо ми говоримо про конкретні події, це може бути вже відкрита агресія країни-агресора щодо України... Ще раз, у сліпу фракція "Голос" за будь-яке таке рішення голосувати не буде, і я впевнений, що багато представників так званої коаліції теж не голосуватимуть", - сказав політик.

Раніше перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що у разі військової агресії з боку Росії, оперативно буде скликана Верховна Рада для введення військового або надзвичайного стану.

"У Верховної Ради може бути тільки один план, якщо є завдання ввести воєнний або надзвичайний стан - зробити відповідні голосування ВР повинна протягом декількох годин", — розповів Корнієнко.

Нагадаємо, Ярослав Железняк в ефірі телеканалу "Україна 24" раніше повідомив про поїздку разом з Кірою Рудик і Максимом Нефьодовим до США для зустрічі з американськими партерами України. Він повідомив, що в ході зустрічі з боку США прозвучала критика щодо закону про олігархів.