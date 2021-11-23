21:54, 23 листопада

Гордон розкрив секрет гучного фото з Аваковим Як зазначив журналіст, фото з лицарськими мечами обговорювали всі лідери думок в Україні

Резонансне фото, на якому зображені ексглава МВС Арсен Аваков, лікар Євген Комаровський, журналісти Савік Шустер та Дмитро Гордон, озброєні середньовічними лицарськими мечами, було зроблено у Литві на дні народження Шустера.

Про це повідомив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон. За його словами, у кадр не помістився політик Микола Катеринчук, "є ще розширені фотографії, де стоїть ще людей 5-6", зокрема журналістка Олеся Бацман.

"Насправді, я здивувався, коли на наших очах не було сайту, жодного видання, телеканалу в Україні, жодного лідера і не лідера думок, хто б не перепостив цю фотографію та всіляко її обговорював. Це опозиція Зеленському, зібралися у похід на Зеленського - що тільки не писали. А насправді, як завжди, все не так", - сказав він.

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За словами Гордона, Шустер та продюсер "Свободи слова" Павло Єлізаров "вигадали, щоб день народження Савіка відсвяткувати на його батьківщині".

"Савік родом із Вільнюса, і вони вирішили запросити гостей Савіка до Литви, до Вільнюса на два дні - 21 і 22 листопада. 22-го - день народження Савіка. Ми полетіли до Вільнюса, і там була чудова програма. Ми подивилися, де Савік народився, в якому будинку... Де Савік ходив до школи - подивилися школу... Вона ще не називається школою імені Савіка Шустера, але думаю, що це попереду... Ми подивилися, де Савік грав у футбол... Ми були в культовому ресторані "Неринга", де у 60-70-ті роки збирався цвіт дисидентів, поетів, інтелігенції", - розповів він.

Потім, за словами журналіста, вони відвідали замок Тракай неподалік від Вільнюса.

"Там шикарний замок, до якого треба плисти на катері. Тут були якраз лицарі. Вони влаштували лицарський турнір для нас спеціально з мечами. Всі ці предмети ми взяли у лицарів, і зробили таке фото... За цим фото нічого не стоїть, крім того, що ми любимо Савіка... А хто там собі хворою головою надумав - то це справа не наша, а хворої голови, а може, й не однієї", - запевнив він.

Нагадаємо, колишній голова МВС Арсен Аваков опублікував у Facebook фотографію, на якій він зображений у компанії доктора Євгена Комаровського, телеведучого Савіка Шустера, продюсера шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна 24" Павла Єлізарова, журналіста Дмитра Гордона та експрем'єра Володимира Гройсмана . У руках вони тримали середньовічну зброю.

Ексглава МВС підписав знімок: "Так, це саме те, про що ви подумали".