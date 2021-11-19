19:22, 19 листопада

Тимошенко розповіла, як українців нахабно обманюють з пенсіями Пенсійна реформа має виглядати зовсім інакше, переконана Тимошенко

Пенсійна система в Україні побудована таким чином, що людині не виплачують навіть десяту частину того, що вона перераховує до Пенсійного фонду.

Про це розповіла в ефірі ток-шоу "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка України Юлія Тимошенко.

"Сьогодні ті пенсії, які вам платять, якщо обрахувати на середній термін життя людини, вам навіть десяту частину не виплачують того, що за все життя за вас перераховано до пенсійних фондів. Це означає, що вас глибоко, системно і просто дуже нахабно обманюють", - підкреслила Тимошенко.

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За її словами, пенсійна реформа в Україні "має зовсім по-іншому виглядати, як у нормальних цивілізованих країнах".

"Як вона виглядає? Людина, як тільки починає працювати... У державному фінансовому або банку, або фонді для людини відкривається рахунок, і все життя, скільки людина працює, на її власний рахунок зараховуються ці гроші. Але ніхто не має права до них навіть пальцем доторкнутися, бо там гарантії держави, і вся система гарантує наявність цих грошей, вони індексуються. Якщо державі треба ці гроші тимчасово запозичити, відсотки йдуть людям, нараховуються весь час. І коли людина йде на пенсію, вона розпоряджається своїм рахунком так, як вона захоче. Плюс якщо людина не встигла скористатися всіма грошима і, не дай Боже, пішла з життя, то залишається пенсійний рахунок у спадщину родині для того, щоб далі продовжувати накопичувати пенсійні гроші", - пояснила депутатка.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 3 серпня заявив, що в Україні з 2023 року почнуть запроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для працівників бюджетної сфери.

"Завдання робочої групи - введення на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - запровадження відповідних законів і повноцінне запровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - сказав Шмигаль, якого цитує Nv.ua.

Раніше Міністерство соціальної політики представило оновлену концепцію другого рівня пенсійної системи, який передбачає введення обов'язкових пенсійних накопичень для всіх громадян. Передбачається, що додаткові пенсійні накопичення українців формуватимуться за рахунок частини єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.

Економіст Олег Пендзин в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні не має сенсу через слабкість вітчизняної економіки.

"В слабких економіках будь-яке накопичення не гарантує збереження коштів. А якщо враховувати, що до власних накопичень буде доступ через 35 років - це період страхового стажу, який вам дасть можливість вийти на пенсію і скористатися цими грошима - то малоймовірно, що там залишаться серйозні суми", - пояснив Пендзин.