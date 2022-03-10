21:37, 10 березня

Українські медіагрупи розширюють мовлення російською мовою В Україні запускається новий телевізійний проєкт

За підтримки Президента України Володимира Зеленського, Міністерства культури та інформаційної політики, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення медіагрупи "Медіа Група Україна", "StarLightMedia", "1+1 media", "InterMediaGroup", канал "Рада" та державна "Мультимедійна платформа іномовлення України" запускають спільний телевізійний проєкт "FREEДОМ".

Мета проєкту - створення інформаційного продукту, розрахованого на російськомовну аудиторію у воєнний період, зокрема на російські окупаційні війська.

Трансляція відбуватиметься на державному телеканалі "UATV", програмне наповнення каналу складатимуть оригінальні програми виробництва медіагруп.

Ефір стартує сьогодні, 10 березня о 21.00 за київським часом. Мовлення відбуватиметься у режимі 24/7.

Вмикайте канал "UATV" на супутнику, в мережах IPTV та на YouTube.

Супутникове мовлення буде доступним глядачам всієї Європи та західної частини Російської Федерації.