20:56, 22 лютого

"Україна 24" - вибір українців у час випробувань Канал демонструє нові досягнення

21 лютого телеканал "Україна 24" побив власні рекорди за весь час свого існування.

Рекордна частка телеканалу склала 4,59% за аудиторією 18+ по всій Україні. У великих містах 50 тис.+ показник частки сягнув 4,92% (ауд. 18+).

Інформаційно-аналітичний телеканал посів 6-те місце за добу серед усіх каналів (18+ та 18+50+).

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Програми "Україна 24" перевершили власні показники частки та стали лідерами у слоті серед конкурентів.

Проєкт "Чергові по країні" досягнув рейтингу програми - 1,48% (18+ вся Україна). По Києву (18+) рекордна частка - 6,01%, рейтинг - 2,15%.

Програма "Час Голованова" посіла третє місце серед усіх каналів після кінопоказу, обігнавши 1+1, Інтер та СТБ. Рекордна частка проєкту - 7,03%, рейтинг - 2,38% (18+ вся Україна).

Успішні показники також отримав проєкт "Хард з Влащенко". Частка - 10,44%(18+ вся Україна), 13,58% (18+ Київ), 10,03% (18+ 50+). Рейтинг программ - 1,18% у великих містах (18+ 50+). Шоу посіло друге місце серед усіх національних каналів одразу після телеканалу "Україна". Прямий ефір після опівночі у слоті 00:00-03:00 вийшов на першу сходинку серед всіх національних каналів за усіма аудиторіями!

Дякуємо за довіру у відповідальний час для кожного українця.

Нагадаємо, "Україна 24" утримує лідерство серед інформаційних каналів з аудиторією 18+ — як по всій країні в цілому, так і в кожному регіоні окремо. Телеканал впевнено завойовує свого глядача, про що свідчать аналітичні показники та мільйонні перегляди. Тільки за 2021 рік інформаційно-аналітичний канал зібрав 21 млн глядачів. Крім українців, новинний телеканал дивляться в 30 млн домогосподарств по всьому світу в кабельному мовленні. Також "Україна 24" транслюється на двох супутниках, які повністю охоплюють територію Європи, Близького Сходу, Північної Африки та Кавказу.