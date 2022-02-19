17:58, 19 лютого

«Україна 24» встановив новий історичний рекорд з початку трансляції 18 лютого лідер інформаційного мовлення «Україна 24» вкотре обігнав конкурентів та досягнув нових рекордних показників за весь час існування каналу.

Новий історичний рекорд телевізійних рейтингів!

Рекордна частка телеканалу у великих містах сягнула 4,67% (18+50+ вся Україна).

Частка за аудиторією 18+ по всій Україні - 4,13%, що також свідчить про новий рекорд 2022 року.

За весь день «Україна 24» потрапив у топ-6 серед усіх каналів по Україні за двома аудиторіями (18+ та 18+ 50+). По Києву телеканал посів третє місце, поступившись лише телеканалу «Україна» та ICTV. Частка - 8,57% (18+ Київ)

Також вчора «Україна 24» за аудиторією 18+ зібрав більше половини глядачів від загальної частки всіх інформаційних телеканалів.

Показник «України 24» по всій Україні – 50,6%, за аудиторією 18+50+ телеканал дивилося – 48,4% глядачів, по Києву – 48,1%.

Шоу «Свобода слова Савіка Шустера» поставило рекорд показників за всю історію програми та серед усіх новинних програм прайму за двома аудиторіями. Рейтинг - 2,61%, частка - 7,9% (вся Україна 18+). Програму дивився 1 млн 779 тис. глядачів. Сумарний рейтинг шоу на двох каналах медіагрупи («Україна 24» та «Україна») склав 6,74%, частка – 20,41% та охоплення – 4 млн 844 тис. глядачів.

О 23:45, після "Свободи слова Савіка Шустера", телеканал «Україна 24» розпочав спеціальний нічний марафон, де ведучі Юрій Бібік та Катерина Федотенко аналізували актуальні події на Донбасі. Рейтинг проєкту склав 1,00%, частка - 7,83% (18+ вся Україна).

По Києву частка цього марафону досягла 13,83% за аудиторією 18+.

«Україна 24» був на другому місці серед усіх національних каналів у слоті нічного марафону 24:00-00:00 та на третьому місці у ширшому слоті 21:00-24:00 під час програми «Свобода слова Савіка Шустера» (за аудиторією 18+ та 18+50+ по всій Україні).

Найвищі показники за всю історію програми за двома аудиторіями також зібрав проєкт «Велика п'ятниця». Рейтинг - 1,47%, частка - 3,76% (18+ уся Україна) та рейтинг - 1,64%, частка 4,69% (по 18+ 50+).

За київською аудиторією 18+ ​​проєкт «Велика п'ятниця» із запрошеними гостями Дмитром Разумковим та Дмитром Гордоном досягнув частки 9,79%, а ток-шоу «Сьогодні» із Володимиром Гройсманом – 8,26%. Це надихаючі показники та велика перемога для лідера інформаційного мовлення.

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