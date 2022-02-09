16:27, 9 лютого

Подвійний відрив від конкурентів: телеканал "Україна 24" здобув недосяжне лідерство Канал побив кілька рекордів за різними показниками

"Україна 24" зробила значний відрив від конкурентів і вкотре здобула першість серед усіх новинних телеканалів країни.

8 лютого "Україна 24" посіла перше місце за часткою серед усіх інформаційних мовників. Частка телеканалу становила 3,16%, рейтинг - 0,58% по всій Україні (ауд. 18+). Це удвічі більше від найближчого конкурента - телеканалу "Прямий" (частка - 1,53% за ауд. 18+ по всій Україні). Показник також перевищує сумарну частку каналів, що посіли друге і третє місця в топі серед новинних каналів - "Прямий" та "НАШ" (відповідно 1,53% і 1,13% за ауд. 18+ по всій Україні).

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За вчорашній день "Україна 24" неодноразово била рекорди за показниками.

Лідером телеперегляду серед усіх новинних каналів став проєкт "Час Голованова", запрошений гість - Дмитро Гордон. Програму переглянув 1 млн 350 тис. глядачів (4+ по всій Україні). На піку телеперегяду рейтинг становив - 2,16%, частка - 5,16% (слот 21:26-21:27, ауд. 18+ по всій Україні).

Програма "Правда з Дмитром Співаком" здобула пікову частку телеперегляду - 3,98% у слоті випуску шоу (ауд. 18+ по всій Україні).

З 22:00 до 23:00 телеканал "Україна 24" був на третьому місці серед усіх каналів країни за двома аудиторіями, обігнавши випуски новин "Вікна" на СТБ (18+ та 18+ 50+ по всій Україні).

За київською аудиторією інформаційний лідер посів друге місце у ширшому слоті з 20:00 до 23:00, поступившись тільки телеканалу "Україна" та випередивши другу половину випуску новин ТСН (телеканал "1+1") та "Подробиці" (телеканал "Інтер").

Уже в останню годину доби (23:00-00:00) під час випуску програми "Хард з Влащенко" із запрошеним гостем Кірою Рудик телеканал посів перше місце у слоті серед усіх каналів у Києві (частка - 3,93%, рейтинг - 0,78% за ауд. 18+ по всій Україні).

Дякуємо за вибір та довіру!

Новинні телеканали: Україна 24, НАШ, 5 канал, ПРЯМИЙ, 24 канал, Espreso tv.

ТВ панель, Nielsen.

08 лютого 2022 р.

Нагадаємо, "Україна 24" утримує лідерство серед інформаційних каналів з аудиторією 18+ — як по всій країні в цілому, так і в кожному регіоні окремо. Телеканал впевнено завойовує свого глядача, про що свідчать аналітичні показники та мільйонні перегляди. Тільки за 2021 рік інформаційно-аналітичний канал зібрав 21 млн глядачів. Крім українців, новинний телеканал дивляться в 30 млн домогосподарств по всьому світу в кабельному мовленні. Також "Україна 24" транслюється на двох супутниках, які повністю охоплюють територію Європи, Близького Сходу, Північної Африки та Кавказу.