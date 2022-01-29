17:06, 29 січня

"Час об'єднуватися!": ведучі "Україна 24" записали зворушливий відеоролик У ролику наголошується, що для України настав час перемагати

Ведучі та журналісти телеканалу "Україна 24" записали ролик "Україні – час об'єднуватися та перемагати!".

У відео наголошується, що всі українці - це сила, всім настав час об'єднуватися, а в Україні - перемагати.

"Під час найбільших загроз, що стоять перед країнами, вистояти можуть тільки ті, хто проходить випробування на гідність. Ми можемо мати різні думки, відмінні позиції, власне бачення розвитку суспільства та держави. Але всі ми єдині у прагненні до кращого життя, свободи та незалежності", - наголошується у відео.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що загальна кількість російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.