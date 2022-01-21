15:23, Вчора

Леся Вакулюк стала новою ведучою телеканалу "Україна 24" Нова ведуча готова вітати глядачів у щоденних ранкових шоу

"Україна 24" посилює свою команду новою ведучою. Леся Вакулюк вестиме ранкові програми лідера інформаційного мовлення – "Ранок чемпіонів" та "Сьогодні. Ранок. Вихідний".

"Я рада приєднатися до професійної команди "Україна 24". Тут працюють круті фахівці, з більшістю яких я була знайома раніше. Дуже приємно стати однією командою та попрацювати у ранкових ефірах. Мені дуже подобається створювати настрій глядачам з початком нового дня, легко і невимушено говорити про важливе. Тож прокидаймося разом!", – закликає Леся Вакулюк.

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За час професійної діяльності Леся Вакулюк була кореспонденткою, редакторкою, сценаристкою та останні 7 років – ведучою. Зробила сотні репортажів і аналітичних матеріалів, об' їздила з відрядженнями всю Україну та знає телевізійну кухню з усіх сторін.

Своїм професіоналізмом ведуча посилює команду телеканалу та вже готова вітати глядачів "Україна 24" у щоденних ранкових шоу.

Дивіться "Ранок Чемпіонів" з понеділка по п’ятницю о 7:10 та "Сьогодні. Ранок. Вихідний" у суботу та неділю о 9:10 на телеканалі "Україна 24".

Раніше повідомлялося, що телеканал "Україна 24" запускає спільний проєкт із "Детектор медіа" для пошуку фейків та наративів в ефірі.