15:34, Сьогодні

Епідемія коронавірусу в Україні: лікарка озвучила тривожний прогноз Штам "Омікрон" вирізняється швидкістю розповсюдження

В Україні починається нова хвиля коронавірусу COVID-19, захворюваність на новий штам "Омікрон" неухильно зростає.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла лікарка Тетяна Чумаченко.

"Ми прогнозуємо, що продовжуватиметься зростання захворюваності. Зараз ми хочемо зазначити, що хворіють люди, які отримали щеплення, і це захворювання протікає легко. Люди оцінюють, що це просто застуда, не ізолюються, активно перебувають у колективах, користуються громадським транспортом, відвідують інші місця. І тому не бажаючи заражають тих, хто вразливий, хто ще не має імунітету, хто не одягнув маску. Тому кількість джерел інфекції різко збільшується. Звичайно, захворюваність зростатиме", - сказала вона.

Читайте також: Чи потрібне українцям третє щеплення від коронавірусу - думка відомої лікарки

За словами лікарки, штам "Омікрон" відрізняється ще й тим, що він швидше поширюється, тобто від одного джерела інфекції заражається більша кількість людей.

"Є і ті, хто не має симптомів. Безсимптомно протікає інфекція, а заражати інших людей вони можуть. Цим також пояснюється швидкість розповсюдження", - додала Чумаченко.

Читайте також: Комаровський назвав дві вакцини для третьої дози від COVID-19

Раніше ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснила, чому після свят спостерігається спад захворюваності у статистиці.

"Ми побачимо зростання через днів 10-14, досить велике. Це пов'язано і з тим, що не було контролю над дотриманням карантинних заходів. Усі з родичами зустрічалися, ми бачимо в соцмережах, всі десь колядують і зовсім забули про обмеження", - додала вона.

Своєю чергою, лікарка-інфекціоністка Тетяна Логінова розповіла, чи допоможе захиститися від коронавірусу третя, бустерна доза вакцини.

"Думаю, що так, допоможе. Ми бачимо, що зараз всі західні країни вакцинують населення бустерною дозою. Це підвищить можливість організму опрацьовувати нові антитіла. Тобто додатково до тих, що зменшуються через пів року після проведення останнього щеплення. Бустерна доза дозволить активізувати клітини пам'яті й збільшити опрацювання та вироблення антитіл до SARS-CoV-2, до коронавірусної інфекції", - сказала вона.