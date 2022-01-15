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Негода в Україні: буревій у Києві повалив дерево на автівку, загинула людина Десятки населених пунктів залишилися без світла, а в Києві дерево впало на авто з людиною

В Україні, 14 січня, розгулявся справжній зимовий буревій. Штормовий вітер, який надвечір став ще потужнішим, повалив дерева та стовпи, а також у деяких місцях зніс дахи. На жаль, не обійшлось і без жертв. У Києві через дерево, що впало, загинув пенсіонер, повідомляється в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Як повідомляється у сюжеті, у Святошинському районі Києва загинув 69-річний чоловік. Він перебував у авто у той момент, коли вітер повалив на нього величезне дерево. Чоловік помер від травм несумісних із життям.

Повідомляється, що в авто також перебувала 65-річна жінка, яка також сильно постраждала і була госпіталізована. До місця НП прибули рятувальники. Дерево, падаючи, зачепило і повалило також електроопори з ліхтарями. Всього в даній локації було пошкоджено 13 авто.

Стало відомо, що під час розгулу стихії в місті Бровари ураган зніс дах зі старої будівлі місцевої поліклініки. Також вітер завдав шкоди школі в селищі Княжичі.

Крім того, в Харкові вітер розірвав полотнище українського прапора, який встановлений на 101 метровому флагштоку. Комунальники пообіцяли замінити полотнище, коли дозволять погодні умови.

Зазначається, що деякі новорічні ялинки, які були встановлені на міських площах в різних областях, були повалені ураганом. Вітер також знеструмив десятки населених пунктів. Синоптики попередили, що штормовий вітер ще спостерігатиметься в Україні. Крім того, вони прогнозують ожеледицю.

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Раніше повідомлялося, що за даними Укргідрометцентру, в середньому взимку температура буде на 1,5 градуса вище норми. У січні взагалі буде на 3 градуси тепліше звичайного. Однак морози до -10 градусів і сніг все-таки будуть. Так, народний синоптик Леонід Горбань ще влітку спрогнозував, що цієї зими українців, навпаки, чекають люті морози та хуртовини.