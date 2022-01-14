20:35, Сьогодні

"Це ящик Пандори": Співак відреагував на слова Данілова щодо санкцій проти громадян В Україні суд визначає провину громадянина, а не РНБО, сказав політолог

Закони України передбачають презумпцію невинності. Відносно громадян України, якщо вони вчинили правопорушення, повинен діяти вирок суду, а не санкції РНБО.

Про це повідомив у програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Співак. Коментар експерта стосувався заяви секретаря РНБО Олексія Данілова щодо тлумачення закону про санкції.

Так, Данілов на запитання журналіста "УП" про те, чи конституційно вводити санкції проти громадян України, відповів, що він цей закон про санкції сприймає так, що можна.

"Я так читаю, що можна. Дуже уважно читаю. Там є кома і слово "тощо", - сказав він.

Читайте також: Підозра Порошенку – спроба дестабілізувати ситуацію в Україні – нардеп

Співак вважає, що фраза Данілова може розглядатися в ракурсі кримінальних статей.

"У цій фразі секретаря РНБО є кримінальні статті. Він збрехав на всю країну. У законі про санкції немає "коми" і немає "тощо" - там "крапка". Там написано, коли йдеться про санкції проти громадян з іноземним громадянством і людей без громадянства, і тих, кого звинувачують у тероризмі. "Крапка"! А в тероризмі хто може звинуватити в будь-якій нормальній країні? Правильно, суд. І теж - "крапка", - сказав політолог.

Співак також зазначив, що такі заяви секретаря РНБО спричинять негативні наслідки для влади.

"Це явка з повинною. Це ящик Пандори... Тому що зараз люди підуть до суду. Тому що це сказав не хтось на кухні, а це сказав секретар РНБО. Який сказав - "я так читаю". Нічого собі! А я по-іншому читаю! Так ми в державі живемо, чи там, де Попандопуло (йдеться про комічного персонажа з к/ф "Весілля в Малинівці" - ред.)? Далі він говорить - "це для вас важливо?" Не просто важливо, пане Данілов, а це найважливіше. Ось звід законів (показує телеглядачам Конституцію України - ред.) і правил, за якими повинні жити кожен громадянин України й ви, пане Данілов. А пан президент повинен гарантувати всім нам неухильне дотримання цього. Не має права РНБО застосовувати санкції проти громадян України. Хороші це громадяни чи нехороші. Це що за суб'єктивний підхід? Комусь не подобається Володимир (киває на ведучого Володимира Полуєва - ред.), комусь не подобається Співак. Що це? Це де ми тоді опинимося? Так не працює держава!" - сказав політолог.

Співак пояснив, як за законом потрібно притягати до відповідальності громадян, які вчинили правопорушення.

"Санкції застосовуються проти громадян іноземних держав чому? Тому що проти громадян іноземних держав... руки короткі у нашої правоохоронної системи. Тому проти них, якщо вони скоюють злочини й доведено це судом, держава вводить санкції. А проти громадян України, які скоюють злочини, які доводять вироком суду - ось вам зовсім інший алгоритм дій. Якщо є підозра, що ви щось зробили - є алгоритм. Це підозри, слідства, прокурор, адвокат, суд. І якщо цей суд говорить, що так, ви злочинець - тоді станції не потрібні", - сказав він.

Політолог нагадав про існування презумпції невинності.

"У чому основне ваше право (звертається до телеглядачів - ред.)? У презумпції невинності. Це ваше основне, фундаментальне, демократичне право, що ви не повинні доводити свою провину. Судові органи повинні довести, що ви злочинець. Не Данілов, не "сходняк" щоп'ятниці (мається на увазі засідання РНБО - ред.), а тільки суд", — сказав він.

Раніше політолог Руслан Бортник прокоментував слова секретаря РНБО Олексія Данілова. Він зазначив, що влада знищує державну традицію.

"Нашим представникам влади потрібно частіше давати інтерв'ю, щоб було видно, що вони собою являють. Звичайно, це абсолютно некомпетентна характеристика українського законодавства, це означає, що людина й близько не розуміє, про що цей закон. І в мене зараз двояке відчуття: частина мене саркастично усміхається, а інша частина гірко плаче. Бо коли ми говорили: "не садіть Юлію Тимошенко" — посадили. Коли ми говорили: "не можна позбавляти президента посади без процедури імпічменту", вони прийняли постанову Верховної Ради", - сказав він.