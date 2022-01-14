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Хакерські атаки в Україні нагадують тестування систем - експерт Дії Росії не піддаються логіці, хакерські атаки можуть бути потужнішими, вважає експерт

Західні фахівці попереджали Україну про те, що російські хакери можуть атакувати сайти та об'єкти критичної інфраструктури. У цій ситуації головна проблема - неможливість прогнозувати дії Росії.

Про це повідомив у ток-шоу "Сегодня" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Борис Тізенгаузен.

Експерт прокоментував ситуацію з хакерською атакою на урядові сайти в Україні, яка сталася 14 січня.

"Наскільки я знаю, ця інформація (про можливу хакерську атаку - ред.) була в ЗМІ ще цієї осені. Великобританія і Канада відправили в Україну своїх фахівців з кібербезпеки, тому що раніше вони попереджали нас, що в рамках комплексної агресії Росії хакерська атака на сайти, на об'єкти критичної інфраструктури може бути. У нас в Україні фахівці досить швидко локалізували цю проблему. Вони превентивно відключили частину ресурсів, щоб далі з ними не працювали хакери, і відновили ті, які були зламані. Ніякої додаткової інформації там викрадено або вкрадено не було", - сказав політтехнолог.

Він також звернув увагу, що з інформаційного ресурсу "Дія" неможливо вкрасти інформацію.

"Я нагадаю, що з "Дії" не можна вкрасти інформацію. "Дія" підтягує з різних регістрів, те, що лежить в цих реєстрах. Вона просто відображає інформацію, яка є по нам всім в різних реєстрах. Тому з" Дії" вкрасти інформацію неможливо", — сказав він.

Борис Тізенгаузен зазначив, що дана хакерська атака в Україні може бути тестуванням систем.

"Але у мене є відчуття, що це всього лише дуже легкий і тестовий варіант спробувати систему. Насправді, серйозна хакерська атака можлива. Пам'ятаєте останні хакерські атаки, які дійсно створили світові проблеми? Я згадую США, коли зламали сервер Демократичної партії, витягли звідти документа і потім були скандали, і мало до імпічменту не доходило. Втручання у виборчий процес в США. Згадайте, коли хакери викрали інформацію у енергетичних американських компанії", - сказав він.

Політтехнолог також звернув увагу, що дії Росії складно передбачити, через те, що вони не вкладаються в логічну парадигму.

"Байден на зустрічі з Путіним, яка сталася в Женеві влітку 2021 року, він же тоді перше, що зробив? Він Путіну нагадав. Він посунув до Путіна 12 об'єктів критичної інфраструктури на листочку і сказав, мовляв, не дай Боже вам атакувати з вашими хакерами ось ці ось об'єкти, це наші червоні лінії. Але Путін у своїй властивій йому манері, що зробив? Через деякий час ряд цих об'єктів були атаковані. Тому що Путін каже - зі мною ультиматумом не можна розмовляти, я можу асиметрично відповісти й так далі. Він агресивно і мілітаристськи поводиться, і весь світ це розуміє", - сказав Борис Тізенгаузен.

Він також зазначив, що Путіну плювати на добробут росіян, через те, що він має на меті створення другої версії СРСР.

"У логічну парадигму не все вкладається, що робить Росія. Я скажу більше - багато чого не вкладається. У цьому велика проблема. Якби ми розуміли, прогнозували якусь цивілізовану європейську державу, то там все в логічній парадигмі - так і відповідь такою буде. У Путіна цієї логіки немає. Він може на 2, на 3, на 10 фронтів воювати. Йому наплювати, що там з добробутом його власних громадян - нічого, затягнуть пояси. Головне - велика імперія повинна знову об'єднатися в умовний Радянський Союз 2.0. Ось амбіції, які Путін в цьому регіоні насаджує, намагаючись обмежити суверенітет інших незалежних держав", – сказав експерт.

Відмітимо, 14 січня пресслужба Мінцифри повідомила про хакерський злом міністерських сайтів. Зазначається, що на сторінках сайтів хакери розмістили повідомлення провокаційного характеру. Повідомляється, що атака сталася в ніч на 14 січня.

"Зараз Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та кіберполіцією збирає цифрові докази і займається розслідуванням інциденту", - йдеться в повідомленні.