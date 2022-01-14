15:56, Сьогодні

"Україна - космічна держава": подробиці про супутник "Січ-2-30" і його запуск Лише деякі країни мають привілей освоювати космос, зазначив Вадим Карасьов

Запуск українського супутника "Січ-2-20" показав, що Україна має змогу відновити традиції космічної держави.

Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розповів політолог Вадим Карасьов.

"Безумовно, це підтвердження, що Україна залишається космічною державою. Зрозуміло, що цього недостатньо. По-перше - темпи, але краще пізно, ніж ніколи. А по-друге - це має кумулятивний ефект. Це і технологи, і конструкторська думка, це, можливо, і військові прикладні якісь речі. Це про державність і державу. Це не про політику, не про піар, не про політичні внутрішні елітні війни, не про рейтинги. Це якраз про державу, тому треба працювати в цьому напрямку, відновити кондиції України як космічної потужної держави. В нас є традиції, є спадщина відповідна", - зазначив Карасьов.

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Експерт нагадав, що дуже мало країн у світі, в яких є свої космічні можливості і сили:

"Чимало сильних країн є, багатих, бідних, але невеличка купка країн, у яких є привілей освоювати космос. Україна, на щастя, в цій когорті. Залишилася спадщина від радянських часів, потрібно ту спадщину використовувати, за роки незалежності є в нас і розробки відповідні. Більше зусиль, можливостей, фінансів треба направляти в цю сферу. Це завдання будь-якої влади".

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Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX 13 січня запустила ракету SpaseX Falcon 9 з українським супутником "Січ 2-30". Запуск відбувся з мису Канаверал у Флориді (США).

Апарат, виготовлений КБ "Південне", вагою 170 кг. Він отримуватиме цифрові зображення поверхні Землі. Робота супутника розрахована не менше, ніж на 5 років. Кадри, які робитиме "Січ-2-30", оброблятимуться у Поліському національному університеті у Житомирі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Національний центр управління і випробувань космічних засобів поблизу Дунаївців у Хмельницькій області успішно провів перший сеанс зв’язку зы супутником "Січ-2-30".

"Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі. Дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих", – написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus. Це перший за останні 10 років вітчизняний апарат, який Україна запускає в космос.

Розробка та виготовлення супутника велися коштом конструкторського бюро "Південне". Роботи обійшлися в понад 110 млн грн, повідомляє Радіо Свобода.