15:51, Сьогодні

Масштабна ДТП на Харківщині: усі подробиці Постраждали четверо людей

Масштабна ДТП сталася на Харківщині. 5 автомобілів зіткнулися поблизу м. Зміїв. Про це стало відомо в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

За словами медиків екстреної допомоги, постраждали четверо людей, серед них - 7-річна дівчинка. ЇЇ госпіталізували разом із батьками.

У всіх забої та переломи. Найтяжчі - у жінки.

Чому сталася аварія, наразі невідомо. Очевидці розповідають про кілометрові затори, які утворилися в обох напрямках траси.

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Нагадаємо, в Харкові сталася чергова страшна аварія, внаслідок якої позашляховик збив двох підлітків.

Камери спостереження зафільмували все, що сталося на перехресті. Пішохідним переходом компанія з 5-6 підлітків переходила дорогу. У це час водій проігнорував заборонений знак світлофора й просто поїхав. Він зачепив одну дівчинку, яку відкинуло вбік і вона впала, а також протягнув до наступного переходу на перехресті хлопчика під своїми колесами.