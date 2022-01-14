15:41, Сьогодні

Чи нападе Росія на Україну: військовий експерт заспокоїв українців Олег Старіков докладно пояснив, що відбувається

Російські війська біля українського кордону несуть потенційну загрозу українській державності, а не реальну. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Старіков.

"За логікою дій РФ є потенційна загроза, реальної я поки що не бачу. Розвіддані не вказують на те, що відбувається підготовка до повномасштабної війни, всі військові експерти теж говорять про це", - сказав він.

За його словами, війни нового тисячоліття кардинально відрізняються від Другої світової війни. Старіков перерахував ознаки, за якими можна зрозуміти, чи готується РФ до наступальної операції на Україну:

"Є боротьба з тероризмом, війни у "​​сірій зоні", гібридні війни й технологічні війни. Наприклад, для наступу сухопутних військ потрібно налагоджувати логістику. Для того щоб один батальйон вів бойові дії протягом одного дня, йому необхідно 60 тонн дизельного пального. Повітряна розвідка, космічна знають про такі ознаки. І як тільки вони отримають такі дані - це одна з ознак війни, що наближається".

Раніше ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою лякають українське суспільство, є фейком.

Як він зазначив, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" - "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу". За словами ексрадника Путіна, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".