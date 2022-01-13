20:02, Сьогодні

Говорили про Донбас: що відбувалося на першому в році засіданні ОБСЄ Журналіст "Радіо Свобода" розповів, про що йшлося на закритій від преси частині засідання

У Відні 13 січня відбулося перше цього року засідання Постійної Ради ОБСЄ. Про що там йшлося, розповів у програмі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" журналіст "Радіо Свобода" Сергій Стеценко.

"На засіданні ОБСЄ говорили про Україну, про загострення між Україною та Росією. Звісно, якихось дипломатичних проривів від цієї зустрічі не очікувалося. Проте український представник Богдан Цимбалюк сказав, що в тій частині, куди журналістів не пускали, про Україну говорили багато, зокрема, про методи та варіанти вирішення цієї проблеми. І насамперед прозвучала теза про те, що й ОБСЄ, й інші міжнародні організації мають працювати та думати над вирішенням цієї ситуації в Україні, оскільки безпека в Україні – це фактично безпека Європи", — сказав він.

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Також, за словами журналіста, члени ради обговорювали ситуацію на Донеччині.

"Не оминули й питання Донбасу. Зокрема, голова місії ОБСЄ заявив про те, що вони братимуть до уваги та слідкуватимуть за подіями, що відбуваються на Донбасі. Новий голова ОБСЄ Збігнєв Рау заявив, що одним із перших офіційних візитів буде візит до України. Він висловив велике бажання відвідати саме схід України та безпосередньо зону проведення ООС. Говорячи про загальну стратегію ОБСЄ на 2022 рік, — обрано стратегію посилення безпеки в Європі", — сказав він.

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Додамо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні Постійної Ради ОБСЄ прозвучала консолідована підтримка України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку Росії.

“Партнери повністю поділяють позицію України: принципи ОБСЄ, зафіксовані у Гельсінському заключному акті, – непорушні, включаючи право держав вільно обирати, частиною якої організації чи союзного договору бути”, – сказав очільник МЗС.