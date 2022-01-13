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У Чернівцях на парковці сталася стрілянина, є поранений: подробиці з місця НП Інцидент стався вдень у четвер, 13 січня

Сьогодні по обіді у Чернівцях невідомий підійшов до одного із припаркованих автомобілів і майже впритул вистрілив у людину на водійському сидінні. Про це йдеться в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Відомо, що стрілянина сталася на парковці біля одного із пабів міста. Стрілянину відкрив 25-річний чоловік: він підійшов до позашляховика, відкрив дверцята з водійського сидіння і двічі вистрілив у чоловіка, який сидів за кермом.

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Пораненого чоловіка госпіталізували, у нього травма ока. Постраждалий перебуває у лікарні у стані середньої важкості. Стрілка майже одразу затримала поліція. Про нього відомо, що він чернівчанин, чоловіка наразі допитують правоохоронці.

В одному із Telegram-каналів вже повідомляють, що стрілянина могла виникнути через призначення нового керівника місцевого сміттєзвалища. Усі подробиці надзвичайної події наразі з'ясовує поліція.

Нагадаємо, в Харкові сталася чергова страшна аварія, внаслідок якої позашляховик збив двох підлітків.

Камери спостереження зафільмували все, що сталося на перехресті. Пішохідним переходом компанія з 5-6 підлітків переходила дорогу. У це час водій проігнорував заборонений знак світлофора й просто поїхав. Він зачепив одну дівчинку, яку відкинуло вбік і вона впала, а також протягнув до наступного переходу на перехресті хлопчика під своїми колесами.