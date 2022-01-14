09:27, Сьогодні

Стан українців тривожний: що допоможе протистояти агресії Росії Політологи розповіли, чого не вистачає в Україні для успішної протидії окупантам

В Україні не вистачає роботи держави з населенням в умовах російської агресії, заявили експерти в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

Зокрема, політолог Олександр Солонтай вважає, що одні збройні сили не врятують Україну у разі агресії.

"Наші збройні сили значно кращі, і тренуються. Територіальна оборона з'явилася, законодавство з 1 січня, запустили фінансовий ресурс... Такого раніше не було. У нас нарешті з'явився запас, тренування запасу проходять, у нас тренування резервістів з'явилися. Але це все нас не врятує. Врятувати нас може лише міцна спайка цивільного населення з державою, де громадянське населення не перелякане, а мобілізоване. Де ми не залякані, а проінструктовані, натреновані, 2-3 рази пропустили через себе. Тоді спокійно", — сказав він.

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Своєю чергою політологиня Олександра Решмеділова розповіла, як влада має заспокоїти населення.

"Ми говоримо про суспільні настрої. І ми можемо бачити, наскільки тривожний стан українців: телевізор чи інші носії інформації у всіх є, всі читають, загрозу бачать. Людина може заспокоїтися, якщо в неї є інструкція про те, що їй робити. Принаймні вона знає, кого їй слухати в разі чого. Це має бути для того, щоб заспокоїти населення, не просто замовляючи чи відволікаючи, умовно кажучи, «ти це не дивись, а дивись, як маленька пандочка народила в зоопарку». Ні. Має бути безпосереднє розуміння, що робити в екстрених ситуаціях. Люди повинні знати, особливо коли ми говоримо про пенсіонерів, самотніх. Має бути чітка вертикаль підпорядкованості, тоді не буде хаосу та переляканих очей", - сказала вона.

Раніше голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак розповів, навіщо Кремлю потрібні Мінські угоди.

"Є така російська приказка - "не миттям, то катанням". Де-факто вони будуть пробувати реалізувати свою лінію про те, що Україна ніколи не зможе приєднатися до НАТО", — зазначив експерт.