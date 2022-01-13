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Нова хвиля коронавірусу в Україні: лікар розповіла, чого чекати "Не виключено, що з'являтимуться нові, агресивніші штами"

В Україні починається нова хвиля коронавірусної інфекції через новий штам "Омікрон", який поки що домінує в країнах Європи та США. Про це сказала в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко.

"В Україні ще не домінує штам "Омікрон", через який хворіє Європа та США. Нам теж належить з ним зустрітися, штам буде поширюватися і провокуватиме зростання захворюваності. Крім цього, не виключено, що з'являтимуться нові, агресивніші штами", – наголосила вона.

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Лікар зазначила, що в Україні й надалі періодично виникатимуть нові хвилі захворюваності на COVID-19, "поки у населення не буде достатнього колективного імунітету".

При цьому Чумаченко додала, що багато українців продовжують відмовлятися від вакцинації:

"Прихильність людей до вакцинації все ще досить низька. Є цілий прошарок людей, у тому числі літніх, які насамперед наражаються на ризик померти або важко перенести захворювання. Вони не поспішають робити щеплення, слухають різні фейки, бояться".

Раніше ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснила, чому після свят спостерігається спад захворюваності у статистиці.

"Ми побачимо зростання через днів 10-14, досить велике. Це пов'язано і з тим, що не було контролю над дотриманням карантинних заходів. Усі з родичами зустрічалися, ми бачимо в соцмережах, всі десь колядують і зовсім забули про обмеження", — додала вона.