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Посол Естонії звернув увагу на ситуацію зі свободою слова в Україні В Україні ЗМІ сьогодні можуть висловлювати власну точку зору, вважає посол Естонії

Різноманітні медіа - це і є свобода слова. Про це заявив посол Естонії в Україні Каімо Кууск. І це навряд чи збігається з політикою Банкової щодо ЗМІ, йдеться в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

У сюжеті зазначається, що в Україні журналістам доводиться відстоювати свої права, поки влада розвиває медіаімперію і влаштовує бойкоти ЗМІ.

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Естонський дипломат пояснив, що віщати, не боячись переслідувань, - це основа демократії, яку в нашій країні забезпечують саме приватні канали разом з суспільним мовником.

"У вас в Україні є велика кількість різних медіаканалів, що конкурують. Додати сюди ще суспільне мовлення... І це вже фактично основа свободи слова. Я вважаю, що це високий рівень. У вас є можливість говорити те, що ви думаєте, не боячись, що вас засудять", — сказав Каімо Кууск.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що інформаційний телеканал-лідер "Україна 24" розширює співпрацю з українською редакцією Радіо Свобода. Вже з 8 січня в ефірі телеканалу будуть регулярно з'являтися матеріали телепроєктів "Крим.Реалії" і "Донбас.Реалії".

Крім того, варто нагадати, що народний депутат Інна Совсун раніше пояснила, навіщо в Україні влада намагається зосередити деяку частину телеканалів в одних руках. Вона звернула увагу на покупку "4 каналу" нардепом від "Слуги народу" Олексієм Ковальовим. Як відомо, декларація нардепа не має відомостей про ресурси, які б вказували на спроможність парламентарія зробити таку покупку.

"Немає жодного пояснення, чому мало кому відомий народний депутат з дуже скромною декларацією заявляє про покупку телеканалу. Те, що ми бачимо, - це консолідація медіаресурсів, які доступні зараз на ринку, в одних руках.

І тут є два блоки запитань. Перше запитання до самого депутата Ковальова, декларація якого аж ніяк не дозволяє говорити про те, що у нього були ресурси для покупки цього телеканалу. А з іншого боку - якою мірою будуть на цих каналах піддаватися цензурі новини, і якою мірою на державних телеканалах, за які платять всі платники податків, будуть просуватися наративи, які є тільки наративами однієї політичної партії - партії влади", — сказала парламентарій.