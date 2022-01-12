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"Це вбивство рейтингу": політолог вказав на серйозну небезпеку для Порошенка Порошенко не загрожують тюремні терміни за держзраду і фінансування тероризму, повідомив політолог

П'ятий президент України Петро Порошенко не отримає обвинувального вироку за кримінальними статтями про держзраду і пособництво терористам. Про це повідомив у ток-шоу "Сегодня" на телеканалі "Україна 24" політолог Олег Постернак.

"Порошенко не буде засуджений за цими двома статтями. За статтею 111 (держзрада - ред.) майже неможливо посадити без угоди сторін, коли сторона визнається. Тобто там надзвичайно важко довести умисел. Неможливо засудити (за статтею - ред.) 111. Це коли ти йдеш на співпрацю зі слідством", - зазначив політолог.

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Постернак повідомив, що Рада досі не визнала "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями. Ця обставина не дає визнати винним Порошенка за статтею КК України № 258, яка стосується співпраці з терористичним угрупованням.

"І друга стаття-258. Це терористичні організації. Вибачте, парламент не визнав "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями. Вони у зверненні фіксуються, що нібито це терористична організація. Навіщо все це робиться? Головною кульмінацією цього шоу буде...одночасний допит. Коли буде Медведчук стояти й стоятиме Порошенко. Це найбільш убивче (ситуація - ред.) для Петра Олексійовича. Для Порошенка це надзвичайно серйозне випробування буде. Оскільки поруч Медведчук сидітиме. Це вбивство рейтингу", - підсумував політолог.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський суд наклав арешт на майно Петра Порошенка. В Офісі генпрокурора заявили, що йдеться про об'єкти нерухомості, корпоративні права, а також про цінне рухоме майно. Згодом у "Європейській солідарності" повідомили, що під арешт потрапили і телеканали "Прямий" та "5 канал". Однак у ДБР цю інформацію наступного дня спростували, 7 січня на офіційному сайті повідомили про те, що жодних арештів не накладалося ані на телеканал "Прямий", ані на "5 канал".

20 грудня п'ятому президенту України і лідеру "Європейської солідарності" підписали підозру у держзраді і сприянні тероризму.

Нині Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться в Україну 17 січня.