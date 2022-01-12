20:04, Сьогодні

Дестабілізація України почалася задовго до 2014 року - експерт про російську агресію Експерт звернув увагу на слабко захищений повітряний простір України

Росія почала агресію щодо України за сім років до Революції Гідності. Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Євген Добряк.

"Питання дестабілізації України йде (почалося - ред.) не сьогодні, не вчора, не у 2014 році. Принаймні воно починається з 2007 року, коли в генштабі (РФ – ред.) і в Головному розвідуправлінні генштабу Збройних сил Російської Федерації був розроблений план поступової асиміляції в політичну та економічну систему України. Це перше. Друге. Був розроблений план, тому що вони (росіяни – ред.) у стратегічних своїх плануваннях знали, що закінчується термін перебування Чорноморського флоту на території України. Був план "А" і "Б" щодо впливу на Крим. Мається на увазі силове захоплення його. Це все було. Це військові кажуть, які знають. Наші військові, з ким я спілкувався. Були плани інформаційної війни, яку ми сьогодні бачимо, потужну (інформаційну війну - ред.)", — сказав експерт.

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Євген Добряк підкреслив, що в Україні необхідно виявити слабкі місця в оборонному секторі.

"У цих викликах і загрозах, які сьогодні є, в політичних, у військово-політичних, в економічних необхідна згуртованість суспільства і силового блоку. І треба дати адекватну відповідь в першу чергу в інформаційному просторі, і в просторі безпеки. Контррозвідувальний захист держави повинен бути дуже сильним. І в плані військових питань ми повинні розуміти, де наша прогалина. Якщо ми в сухопутному компоненті можемо дати відповідь Росії, це факт, і не треба боятися цих скупчень військ (біля кордонів України - ред.), які є, то у нас є проблема, є головна загроза для України - це Повітряні космічні війська РФ, ракети й авіація їх. І у нас дійсно відкритий простір. У нас дуже слабка система ППО. Ми повинні у наших західних партнерів просити закрити наш простір. Як тільки ми закриємо наш повітряний простір, тоді загроза зменшиться вдвічі, і ми отримуємо нормальний ефект", - сказав експерт.

Раніше Євген Добряк відреагував на опитування для телеглядачів, в якому пропонувалося вибрати варіант, що стосується результату переговорів Росії та НАТО. Глядачам необхідно було вибрати між результатом "ультиматум" і результатом "компроміс".

"Я можу сказати, що, справді, про компроміс не може зараз йтися. Що стосується ультиматумів, то про них також зараз не може йти мова. Це початок дуже тривалого діалогу між Росією, США і Північноатлантичним альянсом", — зазначив експерт.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія підготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України. Таку заяву вона зробила у вівторок.

Нуланд нагадала, що Росія створила нинішню кризу "з нічого" та зосередила 100 тисяч військових на кордонах України.

"Саме Росія підготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag - англ.) для України", - заявила вона.