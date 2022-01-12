18:04, Сьогодні

Засідання Росія-НАТО: компроміс можливий, але не зараз, вважає експерт Росія вступила в тривалий діалог з США і НАТО, зазначив експерт-міжнародник

На засіданні Росія-НАТО ані про ультиматум, ані про компроміс йтися вже не може. Такою точкою зору поділився в токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Євген Добряк.

Експерт, таким чином, відреагував на опитування для телеглядачів, в якому пропонувалося вибрати варіант, що стосується результату переговорів Росії та НАТО. Глядачам необхідно було вибрати між результатом "ультиматум" і результатом "компроміс".

"Я можу сказати, що, справді, про компроміс не може зараз йтися. Що стосується ультиматумів, то про них також зараз не може йти мова. Це початок дуже тривалого діалогу між Росією, США і Північноатлантичним альянсом", — зазначив експерт.

Добряк також вважає, що компроміс у майбутньому можливий, але поки про це говорити рано.

"Я думаю, що майбутній компроміс може бути, але він буде не зараз. Тому що багато є факторів, які впливають на всю цю глобальну геостратегічну військово-політичну ситуацію в Європі та у світі. Тому це тільки початок переговорів. Завтра ще буде раунд переговорів у рамках ОБСЄ. Хоча він теж, думаю, навряд чи дасть якісь позитивні результати. Але це початок", - сказав він.

Своєю чергою політолог Богдан Петренко також повідомляв, що на даному засіданні до компромісу не прийдуть.

"З цієї точки зору Російська Федерація не налаштована на будь-які компроміси. Ба більше, будь-які компроміси щодо цих принципових позицій призведуть до того, що довіра до самого Кремля всередині Росії знижуватиметься.

Так само знижуватиметься довіра до Кремля серед російських сателітів, бо вони розумітимуть, що Кремль слабкий", - розповів політолог.

Зазначимо, що 12 січня в Брюсселі пройшло чотиригодинне засідання Росія-НАТО. Раніше пресслужба Північноатлантичного альянсу повідомляла, що на засіданні планують обговорити питання, пов'язані з європейською безпекою, а також обставинами, які склалися навколо України та всередині її.