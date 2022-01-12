17:18, Сьогодні

Вторгнення Росії в Україну: реальної загрози поки немає, вважає військовий експерт Олег Старіков вказав на ознаки, які можуть говорити про те, що противник готує атаку

Агресія Росії щодо України на сьогодні має перш за все інформаційну складову. Ескалація російських збройних сил біля українських кордонів несе тільки потенційну небезпеку для України.

Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Старіков.

Експерт звернув увагу на те, що до планів, які передбачають напад на іншу країну, можуть бути допущені лише кілька людей. Крім того, Старіков прокоментував ймовірність перенесення Кремлем атаки на Україну через холодну погоду.

"Якщо є якийсь план (у Росії – ред.), то цей план затверджується в генштабі. До нього допущені максимум 5 осіб. План затверджується верховним головнокомандувачем - конкретно президентом Путіним. У даній ситуації я бачу найбільше саме інформаційну складову, ніж реальну. Так, є потенційна загроза для України. Тому що взаємини України та РФ важкі, складні та напружені. Дана напруга може перерости в збройну складову або у військову складову, у ведення бойових дій, але це тільки потенційна загроза", - зазначив експерт.

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Він також зазначив, що приготування до нападу можна визначити за логістичними діями противника

"Без логістики ніякі війни не відбуваються. Для того щоб вести бойові дії, один батальйон за день зажадає 60 тонн пального. Це цистерна. Це один батальйон. Наприклад, у нас на сході країни нам необхідно на тиждень 3200 тонн...Тому видно, коли підходить такого виду тилове забезпечення. Тому зараз це більше інформаційна складова, ніж реальна", - сказав Старіков.

Зазначимо, що американське видання The New York Times розмістило статтю, в якій повідомляється, що президент РФ Володимир Путін вирішив пересунути дату можливого вторгнення в Україну ближче до весни. Причиною нібито є холодна погода. Видання пише, що теоретично Росія може напасти на Україну в лютому.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія підготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

Нуланд нагадала, що Росія створила нинішню кризу "з нічого" та зосередила 100 тисяч військових на кордонах України.

"Саме Росія підготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag - англ.) для України", - заявила вона.