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Хвиля "мінувань" прокотилася Україною: подробиці з місця подій Вибухівку шукають в школах, метро і торговельних центрах

Україною 12 січня прокотилася хвиля анонімних повідомлень про замінування. У Києві закрили чотири станції метро - "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральну" і "Вокзальну". В низці міст України поліція шукає вибухівку в навчальних закладах та торговельних центрах.

Як повідомляє кореспондентка телеканалу "Україна 24" в ефірі програми "Новини Сьогодні", біля зачиненого входу на станцію "Палац спорту" надзвичайно людно, багато людей очікують.

"Поки ми не бачили поліцейських при вході, карети "швидкої допомоги" та вибухотехніків. Скоріше за все, вони зараз працюють безпосередньо на платформах, шукають вибухонебезпечні речовини. Кияни, які не можуть потрапити, намагаються скористатися іншими найближчими станціями метро", - повідомляє кореспондентка.

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В Одесі також перевірили усі торговельні центри. За даними аноніма, вони мали злетіти у повітря о 14:00, однак залишились на місці.

Листи з аналогічним змістом розлетілися іншими містами України. Вибухівку шукають в навчальних закладах Львова, Черкас, Миколаєва й Дніпра. В жодному наразі нічого не знайшли.

Зазначимо, що завідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху є кримінальним злочином, який передбачає ув'язнення від 2 до 6 років.

Нагадаємо, 28 липня в поліцію надійшло повідомлення про замінування Чорнобильської атомної електростанції і можливий вибух. Підрозділи поліції спільно з СБУ та безпекою ЧАЕС оперативно відреагували на інформацію, перекрили всі КПП Чорнобильської зони. Повідомлення виявилося неправдивим.

6 липня анонімний "телефонний терорист" нібито замінував будівлю Київської міської адміністрації. Людина, яка повідомила про це, зажадала викуп у біткоїнах.

Раніше психологиня Анна-Марія Ракетська в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла про мотиви людей, які здійснюють дзвінки про неправдиве замінування шкіл, торговельних центрів, метро тощо.