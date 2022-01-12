11:50, Сьогодні

Моторошна ДТП із таксі в Харкові: подробиці з місця подій Аварія сталася близько 9-ї ранку.

Троє людей загинуло, ще двоє дітей у лікарні. Жахлива аварія сталася в Харкові на Кільцевій дорозі, зазначається в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Відомо, що аварія сталася близько 9-ї ранку. Зіткнулися дві машини - це Toyota - автомобіль таксі, - а також KІА. За повідомленням нашої кореспондентки на місці подій, тіла загиблих ще не забрали. Працюють слідчо-оперативна група та експерти.

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Вдалося з'ясувати, що аварія сталася, за попередньою інформацією, з вини водія автомобіля KІА. За словами самовидця, він бачив, як автівка з невідомих причин виїхала на зустрічну смугу, де в цей час рухався автомобіль таксі.

У таксі, крім водія, ще була жінка з двома малими дітьми - їм близько 3-х років. Це хлопчик та дівчинка.

Удар був такої потужності, що таксі закинуло на відбійник. Подушка безпеки спрацювала, на жаль, життя дорослих це не врятувало, але, ймовірно, врятувало життя дітей. Зараз вони в лікарні швидкої та невідкладної допомоги Харкова - лікарі борються за їхні життя, однак поки що прогнозів не дають.

Дорога суха. З якої причини KІА занесло - з'ясовуватимуть слідчі.

Нагадаємо, в Харкові сталася чергова страшна аварія, внаслідок якої позашляховик збив двох підлітків.

Камери спостереження зафільмували все, що сталося на перехресті. Пішохідним переходом компанія з 5-6 підлітків переходила дорогу. У це час водій проігнорував заборонений знак світлофора й просто поїхав. Він зачепив одну дівчинку, яку відкинуло вбік і вона впала, а також протягнув до наступного переходу на перехресті хлопчика під своїми колесами.