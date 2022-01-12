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Лікар про вакцинацію дітей від коронавірусу: "Має бути особистий вибір" Імунолог також розповів, кому щеплення необхідне

Вакцинація дітей від COVID-19 не повинна бути обов'язковою. Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" лікар-імунолог Борис Донськой.

"Не варто робити щеплення дітям обов'язковою умовою, адже це має бути особистий вибір. Насправді ризик у дітей на важку інфекцію не такий вже й високий, побічний ефект потенційно - малоймовірний, але теж має бути. Тому дорослі люди за своїх дітей самі мають обирати", - сказав він.

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Фахівець також зауважив, яким категоріям дітей вакцинація від коронавірусу точно потрібна:

"Серед дітей теж є пацієнти з легеневими порушеннями, серцевими порушеннями, діабетом, з первинним і вторинним імунодефіцитом - таких діток потрібно щепити однозначно. А далі - за бажанням. Ви або приймаєте ризик, хай і невеликий, на ускладнення від інфекції, або ж віртуальний ризик від препарату. Але тут має бути вибір самостійний".

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю виданню ВВС заявив, що в Україні розглядають можливість вакцинувати від коронавірусу дітей від п'яти років.

"Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від COVID попереджають передчасну смертність, особливо на тлі важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах", - розповів він.

Лікар-імунолог Ганна Гільфанова в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, чи є медичні протипоказання до вакцинації для дітей.

"На щастя, діти рідко мають важкий перебіг ковідної інфекції. Але діти старше 12 років соціально активні, для них важливо отримати повноцінну освіту, бути максимально мобільними. Крім того, вони є вектором передачі вірусу в суспільство. Тому дійсно підлітки є таргетною групою, яку можна розглядати як об'єкт для проведення вакцинації", - сказала імунологиня.