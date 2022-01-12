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Імунолог назвав головну загрозу від нового штаму коронавірусу "Омікрон" "Хворіють не антитіла, а хворіє людина"

Пандемія, можливо, завершиться цього року, але хвилюватися все одно вже пізно. Про це розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" імунолог Борис Донськой.

"Хвиля вже почала зростати, й у найближчі тиждень-два ми матимемо стрімке зростання. Фактично вже нічим ми не зможемо її зупинити. Бустерну дозу ще можна отримати - або другу для тих, хто отримав лише першу. Це суттєво покращить імунність", - сказав він.

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За словами імунолога, хворіють не антитіла, а хворіє людина:

"Можна захворіти в принципі з будь-яким рівнем антитіл. Вони - лише одна частина вашого захисного шару, тобто мати каску, але не мати бронежилет. Ваші антитіла були ефективні проти "Альфи", "Дельти", але вони не настільки ефективні проти "Омікрону" - все одно він пробиває імунність людей, які мали щеплення. Навіть 2 дози, на жаль, навіть тих, хто мав 3 дози. Тому підвищити їх (рівень антитіл - прим. ред.) - це покращити ваш особистий перебіг цієї інфекції, але чи встигнемо ми?"

Раніше ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснила, чому після свят спостерігається спад захворюваності у статистиці.

"Ми побачимо зростання через днів 10-14, досить велике. Це пов'язано і з тим, що не було контролю над дотриманням карантинних заходів. Усі з родичами зустрічалися, ми бачимо в соцмережах, всі десь колядують і зовсім забули про обмеження", — додала вона.