20:59, Сьогодні

Росії не потрібна масова атака: дипломат про стратегію Путіна проти України "Росія розуміє, що Україна зробила свій вибір"

Росія не буде завдавати масованого удару по Україні та вводити наземні війська, бо має інший план. Про це заявив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експосол України у США Валерій Чалий.

"Я не думаю, що удар буде масованим. Що робили росіяни у 2014 році? Стріляли по нашій території зі своїх ракетних систем, зі своїх літаків, вводили свої диверсійні групи на територію України. Вони досі офіційно не визнають, що воюють регулярними силами в Україні. Цю подвійну гру вже всі зрозуміли. Тепер Росія може атакувати об'єкти критичної інфраструктури дистанційно, хакерським способом. Як у 2017 році, коли масштабна атака на наші енергетичні підстанції закрила постачання в регіоні електроенергії на добу. Навіщо вводити 100 тисяч військ, якщо можна дочекатися моменту дестабілізації. І, напевно, вони так і думають", - сказав він.

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За словами Чалого, росіяни планували захопити Київ ще у 2014 році, однак план Кремля провалився:

"Вони не змогли навіть менший сценарій втілити, коли планували отримати Харківську, Дніпропетровську, Одеську, Херсонську області. Бо немає зараз настільки навіжених людей у світі. Щоб втримати територію, потрібно отримати запит із цієї території. У нас колишній президент Віктор Янукович зробив такий запит і що? Люди повстали й все".

На думку дипломата, пересуванням військ Росія насамперед намагається залякати США і країни Європи, щоб вони відмовилися від підтримки проєвропейського напряму України:

"Росія розуміє, що Україна зробила свій вибір. І вони використовують останній аргумент: масоване використання погроз силою. Більше в Росії нічого немає. І тут треба розуміти, чи єдині ми у захисті країни, попри політичні сили. Треба об'єднуватися навколо захисту країни".

Нагадаємо, 10 січня в Женеві відбувся головний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Крім того, 12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13 січня у Відні призначені переговори Росія - ОБСЄ.

Нагадаємо, політолог Кость Бондаренко заявив, що від засідання комісії Україна - НАТО у Брюсселі не варто очікувати серйозних рішень.

За його словами, зокрема, Захід не наважиться підписати документ, що заблокує вступ України до НАТО.

"Підписання такого документа - нонсенс. Але джентльменські домовленості щодо питання про ненадання ПДЧ Україні - таке може бути, й частково посприяє певній розрядці. Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на грані фолу", блефує, бо чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.