Росії не потрібна масова атака: дипломат про стратегію Путіна проти України

"Росія розуміє, що Україна зробила свій вибір"

Росії не потрібна масова атака: дипломат про стратегію Путіна проти України

Росія не буде завдавати масованого удару по Україні та вводити наземні війська, бо має інший план. Про це заявив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експосол України у США Валерій Чалий

"Я не думаю, що удар буде масованим. Що робили росіяни у 2014 році? Стріляли по нашій території зі своїх ракетних систем, зі своїх літаків, вводили свої диверсійні групи на територію України. Вони досі офіційно не визнають, що воюють регулярними силами в Україні. Цю подвійну гру вже всі зрозуміли.

Тепер Росія може атакувати об'єкти критичної інфраструктури дистанційно, хакерським способом. Як у 2017 році, коли масштабна атака на наші енергетичні підстанції закрила постачання в регіоні електроенергії на добу. Навіщо вводити 100 тисяч військ, якщо можна дочекатися моменту дестабілізації. І, напевно, вони так і думають", - сказав він.

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За словами Чалого, росіяни планували захопити Київ ще у 2014 році, однак план Кремля провалився: 

"Вони не змогли навіть менший сценарій втілити, коли планували отримати Харківську, Дніпропетровську, Одеську, Херсонську області. Бо немає зараз настільки навіжених людей у світі. Щоб втримати територію, потрібно отримати запит із цієї території. У нас колишній президент Віктор Янукович зробив такий запит і що? Люди повстали й все".

На думку дипломата, пересуванням військ Росія насамперед намагається залякати США і країни Європи, щоб вони відмовилися від підтримки проєвропейського напряму України:

"Росія розуміє, що Україна зробила свій вибір. І вони використовують останній аргумент: масоване використання погроз силою. Більше в Росії нічого немає. І тут треба розуміти, чи єдині ми у захисті країни, попри політичні сили. Треба об'єднуватися навколо захисту країни". 

Нагадаємо, 10 січня в Женеві відбувся головний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися Джо Байден та Володимир Путін.

Крім того, 12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Ради Росія - НАТО, а на 13 січня у Відні призначені переговори Росія - ОБСЄ.

Нагадаємо, політолог Кость Бондаренко заявив, що від засідання комісії Україна - НАТО у Брюсселі не варто очікувати серйозних рішень.

За його словами, зокрема, Захід не наважиться підписати документ, що заблокує вступ України до НАТО.

"Підписання такого документа - нонсенс. Але джентльменські домовленості щодо питання про ненадання ПДЧ Україні  - таке може бути, й частково посприяє певній розрядці. Росія сьогодні чудово розуміє, що грає гру "на грані фолу", блефує, бо чудово розуміє, які у цій грі ставки", - каже він.

Джерело Україна 24 Теги Росія війна Валерій Чалий Україна