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Найстрашніше позаду: лікар запропонував відмовитися від вакцинації проти COVID-19 Вакцини, що використовуються зараз, створювалися для боротьби з базовим варіантом COVID-19, вони неефективні проти нових штамів, зазначає спеціаліст

Пандемія COVID-19 в Україні і світі добігає кінця. Про це заявив в ефірі програми "Сегодня День" на телеканалі "Україна 24" лікар-імунолог Андрій Волянський.

Фахівець розвіяв міф, що українцям потрібно робити щеплення від вірусу раз на півроку:

"Адже ми не знаємо, що таке риновірус, аденовірус, РС-вірус – це легкі інфекції, ми від них не вакцинуємося. Те саме з "Омікроном" та іншими варіантами COVID. Вакцинація від них не потрібна в принципі – це легкі інфекції, ми періодично ними заражаємось та одужуємо. Навіщо весь світ ставити в регулярну залежність від поголовної вакцинації раз чи двічі на рік", - каже він.

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За його словами, захворюваність і смертність від коронавірусу серйозно знизилася як в Україні, так і в іншому світі. Лікар вважає, що пандемія COVID-19, яка тривала трохи більше ніж 2 роки, вже закінчується.

"Ми пережили 2 роки пандемії, величезні жертви і в Україні, і у світі, але все вже позаду. Тепер залишилася легка інфекція, з якою ми впораємося без проблем і без вакцинації".

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Волянський також розповів, що вакцинацію від коронавірусу можна припиняти, адже вакцини, які зараз застосовуються, були створені проти базового варіанту COVID-19.

"В Україні вакциновано приблизно 35% населення, половина вакцинованих - дорослі. Це дуже небагато, і не ці вакциновані створюють імунний щит, а все-таки перехворіли. Люди, які перехворіли - захищені надовго. Вакцини, які застосовуються зараз, були створені проти уханьського базового Випадки, вони малоефективні проти "Дельта" і зовсім неефективні проти "Омікрону".

Раніше лікар-епідеміолог Людмила Мухарська в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що українцям подають невірні дані щодо захворюваності на коронавірус.

"Зафіксовано близько 2 тисяч (нових випадків захворювання за добу — ред.), з них тисяча госпіталізована. Це говорить про те, що статистика неповна. Пропорція між тими, у кого виявили та кого госпіталізували, 50%, не відповідає дійсності. У нас невиявлення людей, які хворіють безсимптомно або з малими симптомами. Люди на цих вихідних не зверталися за медичною допомогою. Отже, у них хвороба протікає у легкій формі, і вони самостійно можуть впоратися. Це не завжди правильно, тому якщо є якісь симптоми, краще звернутися до лікаря", — сказала вона.