15:12, Сьогодні

Негода в Україні: водіїв просять бути обережнішими Синоптики прогнозують ожеледь та загрозу лавин

В Україну йде негода — про це повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

11 та 12 січня на дорогах очікується ожеледиця, а в горах — загроза сходження лавин, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій. Бути особливо уважними закликають водіїв на Київщині.

Істотних опадів в Україні не прогнозують, денна температура становитиме -2...-7, уночі буде холодніше.

Раніше повідомлялося, що, за даними Укргідрометцентру, в середньому взимку температура буде на 1,5 градуса вище норми. У січні взагалі буде на 3 градуси тепліше ніж зазвичай. Однак морози до -10 градусів і сніг все-таки будуть. Так, народний синоптик Леонід Горбань ще влітку спрогнозував, що цієї зими українців, навпаки, чекають люті морози та хуртовини.