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У Києві побили відомого ведучого: він розповів подробиці Чоловіків, які напали на Андрія Куликова, вже затримали

У Києві побили журналіста, радіо- та телеведучого Андрія Куликова, нападників вже затримано. Подробиці про напад він розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Почуваюся добре. Є сліди побоїв, кістки не переламані, нічого такого. Зараз іду на радіо робити свою програму. Хочу спростувати, що нібито отримавши відмову, вони розпочали свої агресивні дії. Насправді я поліз у кишеню, щоб дати закурити, і в цей момент з криком "90-ті повертаються, це гоп-стоп" мені один із нападників завдав кілька ударів у скроню, у вухо. Потім мене збили з ніг, а далі почався обшук та вилучення цінних речей", — сказав він.

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Одразу після нападу Куликов звернувся за допомогою до поліції та медиків.

"Потім вони пішли, я витер заюшене кров'ю обличчя і пішов до найближчого відділення поліції. Там одразу взялися до роботи, незабаром прибула оперативна група, виїхали на місце події, оглянули, сфотографували. Потім приїхала "швидка", щось мені зробили, відвезли до лікарні швидкої допомоги, де мені зробили рентген черепа, щоб переконатися, що серйозного нічого немає. І цілий день тривали слідчі дії. Я думаю, вкрадені речі не повернуть до завершення справи, але це нормально. Головне, що номер телефону відновлено", — розповів журналіст.

За даними поліції, у Києві напередодні на проспекті Перемоги в Шевченківському районі пограбували співзасновника Громадського радіо Андрія Куликова. Нападники побили радіоведучого, відібрали три тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон.

Поліція затримала двох нападників, їм загрожує до 6 років ув’язнення.