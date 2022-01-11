11:57, Сьогодні

"Я що, нас**в на когось?": полковника поліції виявили п'яним за кермом Патрульні зупинили автівку за порушення правил дорожнього руху

Полковника одеської поліції заскочили п'яним за кермом у Чернівцях. Про це говориться в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Місцеві патрульні зупинили автівку за порушення правил дорожнього руху. Коли водій показав документи, виявилося, що він - керівник управління стратегічних розслідувань поліції Одеси.

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Водночас він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити тест полковник відмовився, просив зам'яти справу і плів усіляку нісенітницю.

Патрульні протокол все-таки склали.

Затриманий: Ви взагалі маєте солідарність якусь поліцейську?

Патрульний: Звичайно. Але вона має певні рамки.

Затриманий: А що я зробив? Я що, нас**в на когось? Когось обіс**в, щось неправильно... Чи з вами неправильно спілкуюся? Я з вами... ну... розмовляю... ну... і кажу: "Пацани, давайте... ми ж всі починаємо з чогось... у когось далі буде щось... все, життя таке...". Ну, вибачте. Ви що, мене не можете підтримати?

Нагадаємо, в Харкові сталася чергова страшна аварія, внаслідок якої позашляховик збив двох підлітків.

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