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Термін дії COVID-сертифікатів скоротять: подробиці від МОЗ Замість року сертифікати будуть дійсні лише дев'ять місяців

Термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу скоротять з року до 9 місяців. Про це повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Про такі плани повідомили у МОЗ, проте останнє слово — за Кабміном. До речі, раніше таке саме рішення ухвалили у країнах Євросоюзу.

"Це стосується як цифрових сертифікатів, так і міжнародних паперових свідоцтв про вакцинацію. Відповідно, люди, які мають свідоцтво про вакцинацію терміном на один рік, повинні або обміняти його через сімейного лікаря або лікаря, який проводив вакцинацію, або під час перевірки документа люди, які її проводять, звертатимуть увагу, що термін дії сертифікату — 9 місяців з того моменту, коли буде ухвалено рішення уряду", — розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

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Раніше мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив, що більш ніж половина киян вакциновані від коронавірусу.

"Була проведена досить широка кампанія. І на сьогоднішній день більшість киян уже вакциновано, однією вакциною майже всі, а двома дозами близько 60%", — сказав він.