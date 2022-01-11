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Піскун розповів, як водив батька у в'язницю на допит Екс-генпрокурор зізнався, що колись йому не подобалася його робота

Ексгенпрокурор Святослав Піскун в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" розповів історію зі своєї молодості, коли він, працюючи слідчим, водив батька на допит у Лук'янівську в'язницю.

"Були часи, коли все набридало, не виходило... Один раз я втомлений вдома, і батько каже - чого це ти випиваєш, сину? Я кажу - тато, ці допити, ця тюрма вже задовбали, треба щось міняти... Скільки можна, сім'ї не бачу. Донька росте, я не бачу, як вона в школу пішла. Ухожу - спить, приходжу - спить. Щоночі кудись треба їхати, щось робити. Батько каже - а ти можеш мене завести в тюрму? Хочу побачить, ніколи в тюрмі не був. Кругом був, а в тюрмі не був. Кажу - давай спробую", - розповів він.

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За словами Піскуна, він виписав батьку повістку на допит у Лук'янівське СІЗО.

"Беру батька і веду в тюрму. Я слідчий, а для очної ставки міг приводити свідків. Приходимо в чергову частину, дивиться черговий на нас - слідчий Піскун, свідок теж Піскун. Каже - ви часом не родичі? Кажу - однофамільці. Каже - 20 років служу, такого ще не було. Мало того, що однофамільці, ще й схожі. Пустили. Ми йдемо з батьком, одні двері відчиняють, інші зачиняють. Грати відчиняють-зачиняють. Камери, крики, матюки, сигарети... Йдемо у слідчу частину, заводжу в камеру, треба ж когось запросити на допит. Викликаю, в мене якраз сидів заарештований по одній справі, і починаю допит. Мені треба було йому висунути обвинувачення. Він коситься на батька, батько мовчки сидить, ані слова. Каже - Святославе Михайловичу, а це хто? Я кажу - психоаналітик, спостерігає, чи ти не псих. Він одразу підтягнувся, сів рівно, почав все красиво говорити, розповідати. Потім повертається до батька, каже - ну, я нормальний? Батько каже - наче нормальний, а якщо тут сидиш, то ні", - розповів ексгенпрокурор.

Як зазначив Піскун, після відвідин СІЗО батько радив йому покинути роботу слідчого і піти в адвокати, "але раптом потім потихеньку все змінилось і нічого не треба було кидати".

Раніше екс-генпрокурор Святослав Піскун в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів історію про те, як вступав до вищого навчального закладу.

"Викликають усіх, хто після армії... Приносять особисті справи, а моя лежить найперша згори. Професор каже: почнемо. Сидить деканат. Бере першу папку згори та каже: "Піскун Святослав Михайлович". Я встаю. Каже: "Ну що, колеги, на початок, хлопець, із вусами. Є якісь запитання?". Всі кажуть: ні, немає. Каже: "У нас така прикмета - якщо хлопець перший на початку, ми його автоматично зараховуємо". Хлоп - напроти мого прізвища галочка. Я все здав і став студентом", - сказав він.

Також Піскун розповів про невдалий замах на себе.