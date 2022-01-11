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"Майже як Зеленський": ексгенпрокурор розповів історію, як вступав до вишу "Тільки вищий і з вусами"

Ексгенпрокурор Святослав Піскун в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" розповів історію про те, як вступав до вищого навчального закладу.

"В університеті я був капітаном команди КВН Львівського державного університету імені Івана Франка. Майже як Зеленський - тільки вищий і з вусами. Як вступав? Дуже просто - приїхав після армії та подав документи до Львова, тому що мамині родичі всі були зі Львова... І знову подався на журналістику. І все - після армії немає проблем. Пройшов співбесіду. Деканом був чи Цьох, чи Здоровега на журналістиці у Львові. Львів'яни знають - це прізвища, які знають усі", - сказав він.

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"І от сниться мені сон, останній день прийому документів, комісія. Сниться мені батько - якийсь білий весь, сивий. І каже: "Поїдь, забери документи та подай на юрфак". Я зранку встаю як зомбі, сідаю в трамвай, поїхав в університет, зайшов у приймальну комісію на журналістику, забираю документи. Мені кажуть: "А чому ви забираєте?". Я кажу - піду на юрфак занесу. "Ну так, - каже. - Але ж ви можете не поступити - в нас ви точно після армії проходите. А на юрфак там конкурс великий, а у вас оцінки не дуже, так що дивіться". Я кажу - нічого, спробую. І от переходжу на іншу сторону будинку, заходжу в приймальну комісію, а залишилося пів години до закриття комісії... І я кажу, що хочу подати документи", - розповів Піскун.

За його словами, в комісії сказали, що вже закінчили працювати:

"Я кажу: я ж тут, ви що, мене виженете. Заходить - тоді був замдекана - і каже: що ти тут стоїш? Я кажу, що приніс документи, в мене не беруть. Ну, каже: дівчата, заберіть у нього документи, що він тут буде стояти. У мене беруть документи, я там все записую. І тут раптом запитання - номер комсомольського квитка. І я розумію, що його загубив, у мене його немає. І я кажу: квиток, квиток... Підходить цей знову замдекана і каже: N27843562B. Дівчина - раз - пише. Я так на нього дивлюся, а він каже: "Часу немає, давай". Я це з ним потім обговорював потім, коли вчився. Завдяки йому я став студентом, тому що немає комсомольського квитка - тебе ніхто не візьме вчитися в університет".

Далі, за словами Піскуна, була співбесіда:

"Викликають усіх, хто після армії... Приносять особисті справи, а моя лежить найперша згори. Професор каже: почнемо. Сидить деканат. Бере першу папку згори та каже: "Піскун Святослав Михайлович". Я встаю. Каже: "Ну що, колеги, на початок, хлопець, із вусами. Є якісь запитання?". Всі кажуть: ні, немає. Каже: "У нас така прикмета - якщо хлопець перший на початку, ми його автоматично зараховуємо". Хлоп - напроти мого прізвища галочка. Я все здав і став студентом".

Раніше ексгенпрокурор України Святослав Піскун розповів про невдалий замах на себе.